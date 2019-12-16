Котова устроила очередной разнос  за плохой вывоз снега из Челябинска
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:56
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова устроила очередной разнос директору по строительству и эксплуатации дорог АО «Южуралмост» Алексею Струговцу. На этот раз ему досталось за плохой вывоз снега.

Сегодня, 16 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова потребовала от дорожников усилить работу по вывозу снега. Алексей Струговец сначала бодро начал рапортовать, что он вывозился все выходные, работы велись даже ночью. Но Наталья Котова резко оборвала его.

«Мало вы сделали! Я объезжала город в выходные. Сони Кривой не убрана, Красная не убрана, тоже самое на Свердловском проспекте в сторону АМЗ», - сказала Наталья Котова.

Алексей Струговец попытался оправдаться плохой вывоз снега тем, что дорожники готовятся к предстоящим снегопадам.

«Ожидается несколько снегопадов впереди, мы готовим технику активно», - сказал Стругоцев.

Такое оправдание вызвало только гнев главы города.

«Кукую вы там опять технику готовите? Куда? Снегопад будет только в четверг. Технику они готовят, меняют что-то. Да она должна работать у вас! Направляйте ее на вывоз снега! Активнее там работайте», - сказала Котова.

Напомним, у компании «Южуралмост», которая сегодня отвечает за уборку улиц Челябинска и использует в своей работе реагенты, заканчивается трехгодичный контракт. Новые подрядчики не будут использовать в своей работе химические компоненты, которые раздражают горожан. От песко-соляной смеси на дорогах областного центра решено отказаться.

Новые контракты уже отыграны. В Центральном и Советском районах Челябинска подрядчиком стала компания «АНТ», в Курчатовском, Калининском, Советском и Тракторозаводском районах аукционы выиграла фирма «Строймеханизация». В Металлургическом районе торги были сорваны, не было ни одного желающего стать ответственным за уборку дорог. Как сказала глава города Наталья Котова, аукцион будет объявлен заново.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Политика
Сегодня, 11:16
Наталья Котова представила нового главного коммунальщика Челябинска
Общество
09.12.19 14:46
Наталья Котова рассказала о елочных базарах 2019-го
Общество
09.12.19 13:44
Челябинский парк Гагарина остается без аттракционов
Среда обитания
09.12.19 12:06
Наталья Котова: До конца недели мы определим конкретные участки дорог, подлежащие обработке реагентами
14.12.19 01:17
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
13.12.19 14:47
В Челябинске начали проверять продавцов пиротехники
13.12.19 12:46
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на «Джуманджи: Новый уровень» в «СИНЕМА ПАРК» в формате RealD 3D
13.12.19 11:27
В Челябинске семьи с особыми детьми смогут без проблем парковать свои авто у театров?
13.12.19 10:02
В горбольнице №8 Челябинска новый главный врач
13.12.19 09:43
В Челябинске пройдет большой производственный форум
13.12.19 09:40
Где провести топовые вечеринки и загадать желание на высоте
12.12.19 20:12
Фонд Потанина пополнил эндаумент ЧелГУ
12.12.19 18:24
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
12.12.19 17:25
Родители тяжело больных детей просят депутатов проголосовать за строительство нового корпуса на территории бора
Федерация
Сегодня, 09:24
Владимир Путин узаконил вхождение Челябинской области в эксперимент по самозанятым
Общество
Сегодня, 09:19
Эксперты высоко оценили инвестиции ММК в человеческий капитал
Новости
Сегодня, 12:47
Федерация
За зарплатами в IT. В России нашли самые перспективные профессии
Сегодня, 12:45
Федерация
В Госдуме задумались о льготной ипотеке для жильцов аварийных домов
Сегодня, 12:01
Происшествия
Жители Кусы рискуют провалиться в канализацию
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
14.12.19 01:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
Материалы рубрики
14.12.19 01:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
13.12.19 14:47
Общество
В Челябинске начали проверять продавцов пиротехники
12.12.19 20:12
Общество
Фонд Потанина пополнил эндаумент ЧелГУ
12.12.19 18:24
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
12.12.19 16:30
Общество
Снегопад не повлиял на движение на федеральных трассах в Челябинской области
Теги
Наталья Котова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика