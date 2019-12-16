Котова устроила очередной разнос  за плохой вывоз снега из Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова устроила очередной разнос директору по строительству и эксплуатации дорог АО «Южуралмост» Алексею Струговцу. На этот раз ему досталось за плохой вывоз снега.

Сегодня, 16 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова потребовала от дорожников усилить работу по вывозу снега. Алексей Струговец сначала бодро начал рапортовать, что он вывозился все выходные, работы велись даже ночью. Но Наталья Котова резко оборвала его.

«Мало вы сделали! Я объезжала город в выходные. Сони Кривой не убрана, Красная не убрана, тоже самое на Свердловском проспекте в сторону АМЗ», - сказала Наталья Котова.

Алексей Струговец попытался оправдаться плохой вывоз снега тем, что дорожники готовятся к предстоящим снегопадам.

«Ожидается несколько снегопадов впереди, мы готовим технику активно», - сказал Стругоцев.

Такое оправдание вызвало только гнев главы города.

«Кукую вы там опять технику готовите? Куда? Снегопад будет только в четверг. Технику они готовят, меняют что-то. Да она должна работать у вас! Направляйте ее на вывоз снега! Активнее там работайте», - сказала Котова.

Напомним, у компании «Южуралмост», которая сегодня отвечает за уборку улиц Челябинска и использует в своей работе реагенты, заканчивается трехгодичный контракт. Новые подрядчики не будут использовать в своей работе химические компоненты, которые раздражают горожан. От песко-соляной смеси на дорогах областного центра решено отказаться.

Новые контракты уже отыграны. В Центральном и Советском районах Челябинска подрядчиком стала компания «АНТ», в Курчатовском, Калининском, Советском и Тракторозаводском районах аукционы выиграла фирма «Строймеханизация». В Металлургическом районе торги были сорваны, не было ни одного желающего стать ответственным за уборку дорог. Как сказала глава города Наталья Котова, аукцион будет объявлен заново.