Краевед Юрий Латышев рассказал об уничтожении старинного здания в Троицке

В центре города Троицка (Челябинская область) снесли старинное здание. Данное событие известный южноуральский краевед, координатор движения «АрхиСтраж» Юрий Латышев назвал «ярким примером торжества вандализма, дебилизма и бюрократизма».

«Элементарная ошибка эксперта, инертность и халатность сотрудников госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, жадность и моральная деградация провинциальной бизнесвумен закончились полным уничтожением старинного здания в центре Троицка», - написал Юрий Латышев в сообществе «АрхиСтраж» в ВКонтакте.

Он рассказал, что со стенами дома по улице Советской, 105 в городе расправились очень быстро. И формально, по его словам, никто не виноват.

Вот предыстория случившегося.

Еще в 2017-м году была проведена экспертиза по выявленному объекту «Торговый корпус» на улице Климова, 13. Тогда эксперт Маевская определила, что выявленным объектом является здание по улице Советской, 105. По данному адресу были расположены четыре здания: угловое двухэтажное (каменный дом постройки 1880-го года уже снесли), два одноэтажных - вдоль улицы Климова и бывшая лавка (магазин) с главным фасадом на улице Советской.

«При этом экспертом было отмечено, что «по выявленному объекту культурного наследия «Торговый корпус» по адресу: город Троицк, улица Советская, 105, необходимо выполнить историко-культурную экспертизу по уточнению названия и пообъектного состава объекта культурного наследия». Однако сотрудники регионального органа охраны объектов культурного наследия проигнорировали рекомендации эксперта, и до сих пор необходимая экспертиза не была проведена», - отмечает Юрий Латышев.

В середине февраля лидер «АрхиСтража» направил в госкомитет охраны объектов культурного наследия заявление с просьбой о включении комплекса зданий «Торгового дома М.М. Кутузовой с сыном» на Советской, 105 в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В заявлении краевед указал, что данный комплекс обладает признаками объекта культурного наследия.

Параллельно Юрий Латышев потребовал приостановить начатый демонтаж старинного здания на углу улиц Климова и Советской, 105. Работы действительно были приостановлены. Однако в результате постройку все равно снесли.