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Кусинские дети возвращаются домой из школы в кромешной тьме

Общество
Сегодня, 12:45
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Дети города Кусы (Челябинская область) возвращаются домой из школы в кромешной тьме.

«На улицах Дружбы, Чайковского, Розы Люксембург, Спортивной, Либкнехта, Доватора, Калинина, Литейной освещение отсутствует либо полностью, либо представлено столь редкими вкраплениями горящих фонарей, что положения это не спасает», - сообщает общественная организация «Гражданский патруль», куда пожаловались местные жители.

Общественники отметили, ссылаясь на информацию, полученную от родителей, что администрация Кусы заявила о восстановлении уличного освещения.

«Просто в качестве эксперимента я проехала по улицам, на которых якобы есть фонари. Результат вы можете увидеть сами. На улицах - кромешная тьма, - рассказала активистам «Гражданского патруля» Дарья Поповых-Глинских.

«Гражданский патруль» обратился с жалобой на отсутствие освещение не только в местную администрацию, но и прокуратуру региона.

Также общественники написали обращение к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, отметив, что в подобных условиях с ребенком может произойти несчастный случай.

«В ноябре темнеет уже в 18 часов, дети, учащиеся во вторую смену, в это время идут домой по темноте, и, если по пути они попадут в беду, их даже не смогут сразу найти. Мы считаем эту ситуацию опасной и требующей немедленного исправления», - подчеркнул представитель «Гражданского патруля» в Кусе и Златоусте Андрей Королёв.

 

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