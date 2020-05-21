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Лайфхак от губернатора Челябинской области

Общество
Сегодня, 13:08
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер соблюдает все санитарно-эпидемиологические нормы, введенные в регионе в период повышенной готовности, и показывает пример следования новым правилам жизни в условиях действующих ограничений и обязательного масочного режима.

Напомним, для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе был предпринят ряд мер, в том числе с 19 марта введен режим повышенной готовности, который пока продлен до 31 мая (в рамках режима самоизоляции запрещено без необходимости покидать свои дома). С 12 мая в области введен обязательный масочный режим. С этого дня и до особого распоряжения, согласно постановления губернатора, южноуральцы обязаны носить маски или респираторы в местах массового скопления людей.

Губернатор Алексей Текслер не только строго соблюдает все предписанные ограничения и правила, заверяют в его пресс-службе, но и своим поведением демонстрирует полезные практики действий в режиме самоизоляции. «Губернатор не просто четко соблюдает масочный режим, но и лайфхак дает», - рассказал пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

По его словам, на всех публичных мероприятиях Алексей Текслер соблюдает социальную дистанцию (расстояние не менее 1,5 метра от участников). Так, в ходе посещения дорожного объекта, который проходил 20 мая, губернатор находился на свежем воздухе и некоторые его фотографии без маски появились в сети  (но на улицах маска не обязательна). При этом глава региона четко соблюдал социальную дистанцию при общении с участниками встречи. Кроме того, по завершении осмотра развязки Алексей Текслер подошел к челябинцам, которые его ждали, чтобы лично пообщаться и ответить на назревшие вопросы. И при подходе к людям он сразу же надел маску и в ходе всего общения не снимал ее.

 

В субботу, 16 мая, Алексей Текслер принимал участие в открытии мемориала к 85-летию завода «Станкомаш» и к 75-летию Великой Победы. Мероприятия также проходило на свежем воздухе и социальная дистанция соблюдалась.

Практически все совещания и встречи с подчиненными и главами проводятся в режиме ВКС. В кабинет к губернатору никто не заходит без маски и сам он соблюдает четко масочный режим, заверяет Сергей Зюсь.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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