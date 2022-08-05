В поисках потерянного платья

Кот опаздывал.
- мог бы и позвонить,- думаю я.
Я вот всегда звоню, если опаздываю. Хотя я никогда не опаздываю, наоборот, я всегда всех жду. Вот теперь жду Кота, моего, не фридиного. Фридин - пунктуален.
Я бы и без Кота обошлась, но он знает дорогу, а я - нет. Мы с ним договорились: он мой проводник только до «запретной» зоны. А уж когда приземлимся - там я сама, там я знаю каждую тропинку, все переулки и все дворы.
Луна уже пошла в горку, когда я увидела пролетающего мимо Кота. Он меня поздно заметил, не успел притормозить, поэтому сделал какой-то сложный разворот и не очень изящно приземлился на скамейку рядом со мной.
- не буду начинать разговор,- сказала я себе.
Между небом и землей повисла стеклянная минута молчания.
- ну, не получилось раньше,- голос у Кота был хриплый.
Я вспомнила, что у него всегда были проблемы со здоровьем: то живот болел, то чихал и кашлял, у него, я думаю, была редкая форма аллергии на мышей. Или на нас. Да и зимы были слишком холодные, снежные и длинные, а он жил в сарае, спал, зарывшись в сено в коровьей кормушке. Корова тяжело вздыхала, но терпела его. А он иногда вытягивался во всю длину на ее худеюшей в зиму спине – думал, наверное, что ей будет тепло и приятно.
Мне стало его жалко, я повернулась к нему и сказала:
- да ладно, Барсик, сочтёмся как-нибудь.
Погладить его по большой, круглой, цвета высохшего сена, голове с маленькими драными ушами я не решилась - он этого терпеть не мог. Он был странный Кот: не при нас, не с нами, даже скорее не наш, а как-то около нас. Наверное, мы только делили с ним одну территорию, и он только соглашался с тем, что мы живем в его доме, ходим по его двору, что в его сарае стоит его корова – или это была все-таки наша корова?
Пока мы летели, луна была то справа от нас, то - над нами и были хорошо видны весенние желтые поля одной страны, потом розовые яблоневые сады - другой, а потом внизу появился бесконечный темно-зеленый лес - это и была страна нашего назначения.
Увидеть сверху наш дом оказалось непростым делом. Надо было найти какой-нибудь знакомый ориентир и потом по нему определить нашу улицу.
- давай долетим до реки, - сказала я Коту, - а там дом совсем рядом.
Мы приземлились на высоком берегу, который раньше называли девчачий: с глинистым спуском и каменистым, мелким дном.
В алюминиевом зеркале воды отражался близко подступивший темный лес, который вырос как-то вдруг, потому что никто много лет назад не верил, что слабые сосновые саженцы переживут свою первую зиму.
Наконец мы дошли до дома. Постояли возле высоких деревянных ворот, зашли во двор: все как раньше - слева летняя кухня, справа в три ступеньки крыльцо дома, за ним заросли малины, в конце двора сарай, но новый, большой и добротный.
- пойду посмотрю, что там внутри, - сказал Кот. На полпути обернулся и спросил:
- да, мы зачем сюда прилетели? Спрашиваю так, из интереса.
И я сказала ему коротко:
- за платьем.
-За платьем? Через три страны – за платьем? - он сел, посмотрел на меня своими круглыми желтыми глазами, в которых была сначала укоризна, потом снисходительность, потом жалость: я думаю, что в этот момент он поставил мне диагноз.
- за платьем, - повторила я, отвернулась от Кота и стала искать под крыльцом тайник, где мы прятали много лет назад ключ.
Дом был пустой, его использовали летом как дачу.
Полы в нем скрипели, как раньше. Мебель в комнатах была вполне дачная: в спальне – две узкие кровати. В гостиной круглый стол, плетеные кресла с пестрыми подушками.
Здесь все еще стоял большой платяной шкаф, который сто лет назад сделал нам Альберт, наш поселковый краснодеревщик.
Я села перед ним на пол, потом открыла, чтобы увидеть то, зачем мы с Котом действительно летели через три страны полночи, хотя и знала, что там ничего нет.
Едва слышный запах фантомных яблок, которые мать хранила в шкафу и которыми потом пропахли все ее платья, никуда не делся за это время. Может, он просто накапливался за зиму. Может, это Альберт так выбирал сорт дерева и лака, так построил этот шкаф, что он мог вечно хранить запахи любимых вещей. А потом моя мать случайно добавила к дереву и лаку - яблоки и получилась навсегда встроенная в мою память последовательность: Альберт и его шкаф, яблоки и платья моей матери.
Моя мать любила свои платья. Она была женщиной для платьев: у нее были широкие прямые плечи, длинные ноги, длинные руки.
Платьев было всего три: вишневое с белым кружевным воротничком из легкого штапеля. Потом - ситцевое летнее с веселыми красными маками.
Наконец это: Платье-Платье, темно- синее, из тонкой шерсти, с плечиками, с мелкой красно-белой вышивкой крестиком по воротничку и лифу, с причудливой юбкой со складками, а самое главное: оно застегивалось на спине на длинный ряд - до самой талии - белых фарфоровых пуговиц с сине-красными цветочками.
Откуда, в этом месте, где водились только медные военные, или черные пиджачные, или белёсые бельевые, появились эти: изящные, тонко гранёные, скорее украшения, чем пуговицы, отдельные от всего остального бедного быта?
Мать одевала это платье редко, только на нескольких черно-белых фотографиях я вижу ее в нем совсем молодой.
Когда платье со временем стало ей маловатым, она решила, что его надо расставить кое-где в швах, а заодно и перелицевать, хотя в этом не было необходимости. Платье со временем потеряло прежнюю строгость - из синего оно стало дымчато-синим, благородного цвета сизых голубиных крыльев.
Платье распарывалось весь декабрь, потом все его части мать сложила в простыню.
С портнихой Луизой мы дружили домами. Она пообещала, что в начале весны займется платьем и за неделю оно будет готово.
А пока оно разъятое лежало на дне просторного шкафа вместе с краснобокими, редкими у нас яблоками: мать прятала их там от первого снега до Рождества.
Но весной портнихе почему-то было не до платья, летом - тоже.
А осенью у нас всегда была большая суета: скорее-скорее выкопать до дождей картошку, а уже совсем перед большими морозами - гора капусты для засолки всегда лежала в нашей маленькой кухне. И где-то уже точились длинные ножи для нашего очередного зимнего поросенка Борьки.
Было не до платья.
Но однажды все его части все-таки достали из шкафа, пересчитали пуговицы и отнесли к Луизе. Я стала ждать платье уже в целом виде назад, но в этом моем ожидании было что-то неправильное...
Я любила это платье. За его нездешнюю, вызывающую надменность в сложности покроя, в качестве и цвете ткани, в рукодельности веселой вышивки, в накидных, филигранных петельках пуговичного ряда на спине, в замысловатой юбке, в узких манжетах на три пуговицы.
За то, что оно было по другую сторону от нашей жизни, в которой всё обязано было быть простым и суровым - от ниток до серо-зеленой краски стен на кухне.
Платья наших поселковых женщин тоже были простыми, темными и удобными для работы. Иногда к ним пришивался белый воротничок и тогда статус рабочего платья вырастал до выходного.
Луиза была исключением, в ее собственных платьях наблюдалась некоторая осторожная фантазия, все-таки портниха. Из-за сильной хромоты она почти не выходила из дома, но раз в год в сентябре - у нее были связи - обязательно ездила в Грузию лечить ногу грязями. Злые языки поговаривали, что на курорте она не только принимала грязевые ванны.
Но вот прошли уже все обещанные сроки, платье - не перешивалось. А потом и вовсе вернулось: портниха вдруг отказала матери от дома.
Была какая-то темная, вязкая история с семнадцатилетним сыном Луизы, которая касалась и нашей семьи. Мать, для которой правда была всегда важнее всех нас, наверное, впервые в жизни предпочла бы утешительную ложь.
К Луизе она никогда больше не ходила, хотя наши дома стояли почти рядом.
Разобранное платье переехало из шкафа в нижний ящик комода, лежало там долго, до моего поступления в университет. А потом как-то тихо исчезло, о чем я очень жалела.
- ну, что,- вдруг спросил меня шкаф хриплым голосом, - нашла то, что искала?
Пока я думала о рыжей, некрасивой, хромой Луизе и о платье моей матери, которая умерла неделю назад, Барсик вытянулся в шкафу - я видела только его желтые глаза, остальной же Кот растворялся где-то в пепельной глубине.
Я пожала плечами, потому что как раз решала, что буду делать.
Закрою в шкафу все летающие за мной тени: портниху Луизу, ее рыжую дочку Вильму, рукодельника Альберта, соседку Фриду с ее коровой и мужем Георгом и даже все платья моей матери.
Потом замкну входную дверь, положу ключ в тайник, и мы с котом выйдем за ворота нашего старого дома.
Мы даже несколько раз оглянемся на дом, в котором мы оба выросли, прощаясь с ним уже навсегда.
Был последний день полнолуния и времени до рассвета оставалось совсем мало.
Мы бегом вернулись в реке и оттуда взяли курс домой: через бесконечный зеленый лес одной страны. Потом через яблоневые сады - другой. Потом через веселые желтые поля в страну назначения.
Мы с Котом еще посидели немного на скамейке возле моего дома. Потом он сказал своим хриплым простуженным голосом:
- мне пора. Может, еще увидимся.
Я отвернулась от него, чтобы он не увидел мои мокрые глаза, а когда посмотрела в его сторону - его уже не было.
На месте, где он сидел минуту назад, лежало круглое красное яблоко.