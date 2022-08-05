В поисках потерянного платья

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Магнитогорк
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Рубежное
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Юрюзань
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Дороги
Анонсы
Уголовное дело Юревича
Наркотики
Мусор
ЖКХ
Тефтелев коррупция
Челябинск минирование
Коронавирус
Экология
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Дороги
Анонсы
Уголовное дело Юревича
Наркотики
Мусор
ЖКХ
Тефтелев коррупция
Челябинск минирование
Коронавирус
Экология
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в окружном совещании при полпреде п
05.08.2022

Алексей Текслер: Основная задача – это активизация экономической жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Туры по Магнитогорскому металлургическому комбинату (город Магни
05.08.2022

Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всю текущую рабочую неделю на Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) раб
05.08.2022

Эксперты «Роскачества» оценят позиции ММК в конкурсе на соискание премии правительства РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в селекторном совещании, посвященно
05.08.2022

Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области внесло изменения в порядок предоставления единовременной выплат
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.08.2022

Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

По факту убийства 19-летней челябинки возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

В Челябинске взорвался бензоробот
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

В Челябинске продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Еще одни кадровые перестановки в прокуратурах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Набирают волонтеров на Парижский полумарафон

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2022

Минсоц начал проверку после инцидента с мальчиком из детского дома Усть-Катава
Общество
05.08.2022 21:17

В поисках потерянного платья

Кот опаздывал.

- мог бы и позвонить,- думаю я.

Я вот всегда звоню, если опаздываю. Хотя я никогда не опаздываю, наоборот, я всегда всех жду. Вот теперь жду Кота, моего, не фридиного. Фридин - пунктуален.

Я бы и без Кота обошлась, но он знает дорогу, а я - нет. Мы с ним договорились: он мой проводник только до «запретной» зоны. А уж когда приземлимся - там я сама, там я знаю каждую тропинку, все переулки и все дворы.

Луна уже пошла в горку, когда я увидела пролетающего мимо Кота. Он меня поздно заметил, не успел притормозить, поэтому сделал какой-то сложный разворот и не очень изящно приземлился на скамейку рядом со мной.

- не буду начинать разговор,- сказала я себе.

Между небом и землей повисла стеклянная минута молчания.

- ну, не получилось раньше,- голос у Кота был хриплый.

Я вспомнила, что у него всегда были проблемы со здоровьем: то живот болел, то чихал и кашлял, у него, я думаю, была редкая форма аллергии на мышей. Или на нас. Да и зимы были слишком холодные, снежные и длинные, а он жил в сарае, спал, зарывшись в сено в коровьей кормушке. Корова тяжело вздыхала, но терпела его. А он иногда вытягивался во всю длину на ее худеюшей в зиму спине – думал, наверное, что ей будет тепло и приятно.

Мне стало его жалко, я повернулась к нему и сказала:

- да ладно, Барсик, сочтёмся как-нибудь.

Погладить его по большой, круглой, цвета высохшего сена, голове с маленькими драными ушами я не решилась - он этого терпеть не мог. Он был странный Кот: не при нас, не с нами, даже скорее не наш, а как-то около нас. Наверное, мы только делили с ним одну территорию, и он только соглашался с тем, что мы живем в его доме, ходим по его двору, что в его сарае стоит его корова – или это была все-таки наша корова?

Пока мы летели, луна была то справа от нас, то - над нами и были хорошо видны весенние желтые поля одной страны, потом розовые яблоневые сады - другой, а потом внизу появился бесконечный темно-зеленый лес - это и была страна нашего назначения.

Увидеть сверху наш дом оказалось непростым делом. Надо было найти какой-нибудь знакомый ориентир и потом по нему определить нашу улицу.

- давай долетим до реки, - сказала я Коту, - а там дом совсем рядом.

Мы приземлились на высоком берегу, который раньше называли девчачий: с глинистым спуском и каменистым, мелким дном.

В алюминиевом зеркале воды отражался близко подступивший темный лес, который вырос как-то вдруг, потому что никто много лет назад не верил, что слабые сосновые саженцы переживут свою первую зиму.

Наконец мы дошли до дома. Постояли возле высоких деревянных ворот, зашли во двор: все как раньше - слева летняя кухня, справа в три ступеньки крыльцо дома, за ним заросли малины, в конце двора сарай, но новый, большой и добротный.

- пойду посмотрю, что там внутри, - сказал Кот. На полпути обернулся и спросил:

- да, мы зачем сюда прилетели? Спрашиваю так, из интереса.

И я сказала ему коротко:

- за платьем.

-За платьем? Через три страны – за платьем? - он сел, посмотрел на меня своими круглыми желтыми глазами, в которых была сначала укоризна, потом снисходительность, потом жалость: я думаю, что в этот момент он поставил мне диагноз.

- за платьем, - повторила я, отвернулась от Кота и стала искать под крыльцом тайник, где мы прятали много лет назад ключ.

Дом был пустой, его использовали летом как дачу.

Полы в нем скрипели, как раньше. Мебель в комнатах была вполне дачная: в спальне – две узкие кровати. В гостиной круглый стол, плетеные кресла с пестрыми подушками.

Здесь все еще стоял большой платяной шкаф, который сто лет назад сделал нам Альберт, наш поселковый краснодеревщик.

Я села перед ним на пол, потом открыла, чтобы увидеть то, зачем мы с Котом действительно летели через три страны полночи, хотя и знала, что там ничего нет.

Едва слышный запах фантомных яблок, которые мать хранила в шкафу и которыми потом пропахли все ее платья, никуда не делся за это время. Может, он просто накапливался за зиму. Может, это Альберт так выбирал сорт дерева и лака, так построил этот шкаф, что он мог вечно хранить запахи любимых вещей. А потом моя мать случайно добавила к дереву и лаку - яблоки и получилась навсегда встроенная в мою память последовательность: Альберт и его шкаф, яблоки и платья моей матери.

Моя мать любила свои платья. Она была женщиной для платьев: у нее были широкие прямые плечи, длинные ноги, длинные руки.

Платьев было всего три: вишневое с белым кружевным воротничком из легкого штапеля. Потом - ситцевое летнее с веселыми красными маками.

Наконец это: Платье-Платье, темно- синее, из тонкой шерсти, с плечиками, с мелкой красно-белой вышивкой крестиком по воротничку и лифу, с причудливой юбкой со складками, а самое главное: оно застегивалось на спине на длинный ряд - до самой талии -  белых фарфоровых пуговиц с сине-красными цветочками.

Откуда, в этом месте, где водились только медные военные, или черные пиджачные, или белёсые бельевые, появились эти: изящные, тонко гранёные, скорее украшения, чем пуговицы, отдельные от всего остального бедного быта?

Мать одевала это платье редко, только на нескольких черно-белых фотографиях я вижу ее в нем совсем молодой.

Когда платье со временем стало ей маловатым, она решила, что его надо расставить кое-где в швах, а заодно и перелицевать, хотя в этом не было необходимости. Платье со временем потеряло прежнюю строгость - из синего оно стало дымчато-синим, благородного цвета сизых голубиных крыльев.

Платье распарывалось весь декабрь, потом все его части мать сложила в простыню.

С портнихой Луизой мы дружили домами. Она пообещала, что в начале весны займется платьем и за неделю оно будет готово.

А пока оно разъятое лежало на дне просторного шкафа вместе с краснобокими, редкими у нас яблоками: мать прятала их там от первого снега до Рождества.

Но весной портнихе почему-то было не до платья, летом - тоже.

А осенью у нас всегда была большая суета: скорее-скорее выкопать до дождей картошку, а уже совсем перед большими морозами - гора капусты для засолки всегда лежала в нашей маленькой кухне. И где-то уже точились длинные ножи для нашего очередного зимнего поросенка Борьки.

Было не до платья.

Но однажды все его части все-таки достали из шкафа, пересчитали пуговицы и отнесли к Луизе. Я стала ждать платье уже в целом виде назад, но в этом моем ожидании было что-то неправильное...

Я любила это платье. За его нездешнюю, вызывающую надменность в сложности покроя, в качестве и цвете ткани, в рукодельности веселой вышивки, в накидных, филигранных петельках пуговичного ряда на спине, в замысловатой юбке, в узких манжетах на три пуговицы.

За то, что оно было по другую сторону от нашей жизни, в которой всё обязано было быть простым и суровым - от ниток до серо-зеленой краски стен на кухне.

Платья наших поселковых женщин тоже были простыми, темными и удобными для работы. Иногда к ним пришивался белый воротничок и тогда статус рабочего платья вырастал до выходного.

Луиза была исключением, в ее собственных платьях наблюдалась некоторая осторожная фантазия, все-таки портниха. Из-за сильной хромоты она почти не выходила из дома, но раз в год в сентябре - у нее были связи - обязательно ездила в Грузию лечить ногу грязями. Злые языки поговаривали, что на курорте она не только принимала грязевые ванны.

Но вот прошли уже все обещанные сроки, платье - не перешивалось. А потом и вовсе вернулось: портниха вдруг отказала матери от дома.

Была какая-то темная, вязкая история с семнадцатилетним сыном Луизы, которая касалась и нашей семьи. Мать, для которой правда была всегда важнее всех нас, наверное, впервые в жизни предпочла бы утешительную ложь.

К Луизе она никогда больше не ходила, хотя наши дома стояли почти рядом.

Разобранное платье переехало из шкафа в нижний ящик комода, лежало там долго, до моего поступления в университет. А потом как-то тихо исчезло, о чем я очень жалела.

- ну, что,- вдруг спросил меня шкаф хриплым голосом, - нашла то, что искала?

Пока я думала о рыжей, некрасивой, хромой Луизе и о платье моей матери, которая умерла неделю назад, Барсик вытянулся в шкафу - я видела только его желтые глаза, остальной же Кот растворялся где-то в пепельной глубине.

Я пожала плечами, потому что как раз решала, что буду делать.

Закрою в шкафу все летающие за мной тени: портниху Луизу, ее рыжую дочку Вильму, рукодельника Альберта, соседку Фриду с ее коровой и мужем Георгом и даже все платья моей матери.

Потом замкну входную дверь, положу ключ в тайник, и мы с котом выйдем за ворота нашего старого дома.

Мы даже несколько раз оглянемся на дом, в котором мы оба выросли, прощаясь с ним уже навсегда.

Был последний день полнолуния и времени до рассвета оставалось совсем мало.

Мы бегом вернулись в реке и оттуда взяли курс домой: через бесконечный зеленый лес одной страны. Потом через яблоневые сады - другой. Потом через веселые желтые поля в страну назначения.

Мы с Котом еще посидели немного на скамейке возле моего дома. Потом он сказал своим хриплым простуженным голосом:

- мне пора. Может, еще увидимся.

Я отвернулась от него, чтобы он не увидел мои мокрые глаза, а когда посмотрела в его сторону - его уже не было.

На месте, где он сидел минуту назад, лежало круглое красное яблоко.

Автор: Ирэна Ниденталь
Новости сюжета: На житейских перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.07.2022

Про щавель и католиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.07.2022

Не родись красивым…
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2022

Рыжая Вильма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2022

Дом, который построил Д.

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Многочисленные выбоины, проломы и трещины – ГИБДД и прокуратура Челябинска оценили результат «дор
Общество
Дороги

Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги

04.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске подрядчик, который занимается устройством новых остановочных комплексов на улице Цви
Общество
Дороги

Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны

03.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Голубые береты Южного Урала сегодня, второго августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. Сла
Общество

«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ

02.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным СУ СК России задержан бывший старший
Происшествия

Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя

01.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого августа начальником управления градостроительных разрешений администрации Челябинска на
Политика

Кадровые перестановки в администрации Челябинска

01.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил ключевую задачу в рамках подготовки к уч
Общество

Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников

29.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в окружном совещании при полпреде п
05.08.2022

Алексей Текслер: Основная задача – это активизация экономической жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Туры по Магнитогорскому металлургическому комбинату (город Магни
05.08.2022

Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всю текущую рабочую неделю на Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) раб
05.08.2022

Эксперты «Роскачества» оценят позиции ММК в конкурсе на соискание премии правительства РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в селекторном совещании, посвященно
05.08.2022

Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области внесло изменения в порядок предоставления единовременной выплат
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.08.2022

Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

05.08.2022 21:50

БИЗНЕС-КАРТА: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

05.08.2022 21:17

В поисках потерянного платья

05.08.2022 21:08

Как важно идти в ногу с современными музыкальными тенденциями

05.08.2022 15:41

По факту убийства 19-летней челябинки возбуждено уголовное дело

05.08.2022 15:32

В Челябинске взорвался бензоробот

05.08.2022 15:25

Выходные в Челябинской области будут очень жаркими

05.08.2022 15:24

В Челябинске продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта

05.08.2022 15:10

Еще одни кадровые перестановки в прокуратурах Челябинской области

05.08.2022 15:08

Набирают волонтеров на Парижский полумарафон

05.08.2022 15:07

Минсоц начал проверку после инцидента с мальчиком из детского дома Усть-Катава

05.08.2022 14:55

ВТБ снизил ставки по автокредитам

05.08.2022 14:54

В Челябинске готовится к отправке на Донбасс очередной гуманитарный груз

05.08.2022 14:52

Алексей Текслер: Основная задача – это активизация экономической жизни

05.08.2022 14:38

Руководитель студенческих отрядов Челябинской области встретился с детьми из Донбасса

05.08.2022 14:31

Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении АО «Южуралмост»

05.08.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на 6 и 7 августа

05.08.2022 14:12

Система 500 приседаний

05.08.2022 13:43

Amnesty International увидела военные преступления украинских неонацистов

05.08.2022 13:42

Сергей Миронов: Государство задолжало работающим пенсионерам два триллиона рублей

05.08.2022 13:40

Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»

05.08.2022 13:38

Эксперты «Роскачества» оценят позиции ММК в конкурсе на соискание премии правительства РФ

05.08.2022 13:36

Южноуральцы без картошки не останутся

05.08.2022 13:35

Челябинцев приглашают на железнодорожный флешмоб

05.08.2022 13:34

Реклама шоу персидских леопардов признана недостоверной

05.08.2022 13:33

По улице Цвиллинга закрывается движение трамваев

05.08.2022 13:32

Вторая пенсия для военнослужащего: при каких условиях можно ее получить

05.08.2022 13:31

Не все привозные фрукты одинаково полезны

05.08.2022 13:30

Челябинец изрубил соседа топором

05.08.2022 13:30

Найден дедушка из Сосновского района, которого искали четверо суток

05.08.2022 13:28

Мать троих детей из Челябинска решила подзаработать, обещая помочь получить водительские права

05.08.2022 13:25

Котова: Строительство детских садов находится на особом контроле

05.08.2022 13:24

Прокуратура Коркино требует, чтобы администрация отремонтировала аварийный коллектор

05.08.2022 13:23

В двух городах Челябинской области сменились прокуроры

05.08.2022 11:32

Дело директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, отправлено в суд

05.08.2022 11:31

Вытащили из авто за секунду до возгорания: полицейский и его отец спасли на трассе водителя

05.08.2022 11:30

Челябинская филармония проведет конкурс композиторов на премию губернатора Челябинской области

05.08.2022 11:29

Где можно бесплатно посмотреть фильмы в жанре фантастика?

05.08.2022 11:13

Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ

05.08.2022 11:12

Полицейские устроят облаву на водителей маршруток и автобусов

05.08.2022 11:11

Ситуация на рынке труда в Челябинской области остается стабильной

05.08.2022 11:10

Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона

05.08.2022 11:08

Хотел, чтобы родители забрали: в Усть-Катаве подросток из детского дома хотел покончить жизнь самоубийством

04.08.2022 16:32

Более 350 пассажиров отправились на новом комфортном электропоезде из Челябинска в Миасс

04.08.2022 16:29

Как работодателям избежать неправильного начисления пенсии гражданам

04.08.2022 15:55

Южноуральская актриса сыграла роль матери скандальной звезды телешоу

04.08.2022 15:44

ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов

04.08.2022 15:23

Бизнес-омбудсмен Александр Гончаров: Отмечу активность делового сообщества

04.08.2022 15:15

В Челябинской области чаще стали нарушать пенсионные права южноуральев

04.08.2022 15:09

Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем

04.08.2022 14:34

В Челябинске девушка выпала из окна многоэтажки

04.08.2022 14:11

В Челябинске пятеро мужчин устроили массовую драку в магазине

04.08.2022 14:05

В пятницу в Челябинской области будет очень жарко

04.08.2022 13:40

На начальника управление капстроительства и ремонта администрации Озерска заведено дело

04.08.2022 13:19

Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги

04.08.2022 13:08

Зеленский обвинил экс-канцлера Германии в работе на Россию

04.08.2022 12:43

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров

04.08.2022 12:42

Житель Варненского района избил пациента скорой помощи

04.08.2022 12:40

Общественники озаботились противодействием экстремизму и терроризму

04.08.2022 12:09

Поправки в закон усилят роль государства в культурной политике

04.08.2022 12:06

Анонсы событий и мероприятий на 5 августа

04.08.2022 11:59

Челябинец, который постоянно затапливал офис сотовой компании, не пускал в свою квартиру коммунальщиков

04.08.2022 11:57

«В зоопарке Челябинска отрывается новая экспозиция – «Соболиный ряд»

04.08.2022 11:37

Экскурс в историю: на ММК нашли старые документы

04.08.2022 11:35

К поиску пропавшего пенсионера в Сосновском районе подключили беспилотники

04.08.2022 11:09

Минобр: медики исключают, что причиной массового отравление детей в «Еланчике» стала вирусная инфекция

04.08.2022 11:08

Профильная смена в «Уральских зорях» поможет выбрать профессию

04.08.2022 11:06

Для пенсионеров: в Магнитогорске реализуют проект«Сохрани своё здоровье»

04.08.2022 11:04

В Челябинской области снижаются цены на социально значимые продукты

04.08.2022 10:57

Расследование уголовного дела об отравлении в лагере «Еланчик» взял на контроль Бастрыкин

04.08.2022 10:55

В Магнитогорске футбольный турнир памяти детского тренера определил сильнейших

04.08.2022 10:41

В Челябинской области мошенники все чаще представляются операторами сотовой связи

04.08.2022 10:37

Видеосервис «Ростелекома» представляет кинопремьеры августа

04.08.2022 10:35

После отравления детей в лагере «Еланчик» прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело

04.08.2022 10:34

Виктор Бут, отбывающий срок в США, надеется на обмен

03.08.2022 19:57

Депутата Белоусова объявили в розыск

03.08.2022 19:21

Депутат Госдумы Белоусов получил десять лет колонии

03.08.2022 16:46

Влияние музыки на личность человека

03.08.2022 16:29

Сайт челябинского бизнес-омбудсмена сменил дизайн и «переехал» на новый адрес

03.08.2022 16:19

Организатор наркобизнеса из Челябинска отправлен в колонию

03.08.2022 16:13

Семья из Челябинска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»

03.08.2022 16:05

Анонсы событий и мероприятий на 4 августа

03.08.2022 16:05

С четвертого августа новый электропоезд повышенной комфортности начнет курсировать на маршруте Челябинск – Миасс

03.08.2022 15:54

Мать младенца, которого нашли мертвым на обочине, заявила, что не знала о беременности

03.08.2022 15:39

В четверг в Челябинской области будет жарко

03.08.2022 15:33

В Челябинскую область завезли три тонны зараженных персиков

03.08.2022 15:13

Текслер: Мы поддержали инициативу проведения первого туристического форума стран ШОС

03.08.2022 15:05

«АвтоВАЗ» выплатит неплохую компенсацию решившим добровольно уволиться сотрудникам завода в Ижевске

03.08.2022 15:05

Полицейские помогли группе туристов из Курганской области, которые застряли на трассе

03.08.2022 14:56

Депутат Госдумы Вадим Белоусов не явился в суд на оглашение приговора

03.08.2022 14:31

Челябинцев приглашают на «Оранжевый мяч»

03.08.2022 14:15

В администрацию Увельского района пришли силовики

03.08.2022 14:12

ММК автоматизирует систему контроля внутренних грузоперевозок

03.08.2022 14:01

Алексей Текслер: Кооперация регионов стран ШОС - залог успеха взаимодействия между нашими странами и народами

03.08.2022 13:46

Выплаты ко Дню пожилого человека южноуральцы начнут получать в августе

03.08.2022 13:46

СНИЛС для детей Пенсионный фонд оформляет проактивно: как родителям найти и сохранить важный документ

03.08.2022 13:44

Шредер встретился с Путиным и высказался за запуск «Северного потока-2»

03.08.2022 13:33

Миронов: Военных преступников из США ждет Международный трибунал

03.08.2022 13:26

В Челябинске на здании детской школы искусств включат подсветку

03.08.2022 13:06

В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

03.08.2022 12:55

Вынесен приговор южноуральцу, который сбывал героин, а на допросе сжег материалы уголовного дела