Магнитогорцы посвятили стихи родному городу

Накануне празднования Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске Челябинская область) наградили победителей поэтического конкурса.

Ещё в начале апреля Общественная молодёжная палата при городском Собрании депутатов совместно с подразделением по молодёжной политике администрации дали старт конкурсу стихотворений собственного сочинения «Городская поэзия».

В течение трёх месяцев неравнодушные, любящие поэзию горожане присылали свои работы в номинации «Я горжусь ММК» и «Красота Уральского края». Всего организаторы получили более 30 работ.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил, что ему было приятно почитать вместе со стихотворениями даже написанные авторские песни, и выбрать лучшие было невероятно сложно. Он даже процитировал понравившиеся ему строки.

В жюри входили деятели культуры, литераторы, журналисты, поэты. Они назвали победителей и призёров. Таких оказалось даже больше, чем ожидалось, так как многие работы набрали равное количество баллов.

Добрую творческую атмосферу этой предпраздничной встрече подарила библиотека им. Бориса Ручьёва, ставшая после ремонта настоящим культурным центром для горожан.