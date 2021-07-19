19.07.2021
Магнитогорцы посвятили стихи родному городу
19.07.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 71 тысячу
19.07.2021
Старые урны на проспекте Ленина в Челябинске заменили на бетонные, с гранитной крошкой
19.07.2021
В Челябинской области сотрудники ГИБДД выявили 250 нетрезвых водителей
19.07.2021
Проект «Грани.Out» расскажет о творчестве, которое помогает жить
19.07.2021
Спасатели нашли мальчика, потерявшегося в лесу
Магнитогорцы посвятили стихи родному городу
15.07.2021
В Магнитогорске разрешено выгуливать собак в парках
14.07.2021
В Магнитогорске хранятся уникальные издания
29.06.2021
В Магнитогорском городском Собрании спели гимн города
03.06.2021
В Магнитогорске выбрали сквер для реконструкции
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021