Магнитогорский «Тыл-Фронту» вошел в число «Сокровищ России»

Магнитогорский монумент «Тыл-Фронту» (Челябинская область) вошел в число победителей онлайн-голосования в рамках проекта журнала National Geographic Traveler «Сокровища России», призванного не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты России, но и открыть новые точки на туристической карте страны.

Монумент «Тыл-Фронту» занял второе место в номинации «Культурно-исторический объект», лишь немногим уступив победителю – Тобольскому кремлю.

Отметим, все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов РФ, которые постарались подобрать всё лучшее в своих регионах.

Проект стартовал еще первого июля. На протяжении нескольких месяцев пользователи Nat-geo.ru отдавали свои голоса за достопримечательности, популярные места и объекты в различных регионах России в десяти номинациях. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в пятерку лучших.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», «Тыл-Фронту» давно стал визитной карточкой Магнитогорска, отлитым в бронзе символом беспримерного трудового подвига горожан в годы Великой Отечественной войны: всем известно, что броня каждого второго советского танка и каждый третий советский снаряд во время войны были изготовлены из магнитогорской стали. Неслучайно, что Магнитка в числе первых (в июле 2020-го года) была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести».

Монумент был открыт 29-го июня 1979-го года – к 50-летнему юбилею Магнитогорска. Открытие самого большого монумента Челябинской области собрало тысячи горожан. Монумент – символическое начало (но не по времени создания) задуманной скульптором Евгением Вучетичем своеобразной трилогии о мече - защитнике Родины. Меч, выкованный в легендарной Магнитке, Родина-мать подняла над головой врага на Мамаевом кургане под Волгоградом. И этот же меч, по замыслу Вучетича, победоносно опустил к ногам воин-освободитель, застывший в граните в Трептов-парке в Берлине.

В проектировании всех трех комплексов участвовал архитектор Яков Белопольский. Автор скульптурной композиции монумента «Тыл-Фронту» - скульптор Лев Головницкий, ученик Вучетича.

Монумент из бронзы и гранита представляет собой двухфигурную скульптурную композицию рабочего и воина, застывшую на берегу реки Урал. Рабочий передает воину меч.

Символический замысел композиции наблюдается и в ориентации фигур: рабочий смотрит на восток, где расположен Магнитогорский металлургический комбинат; воин – на запад, где находился враг.

Высота скульптурной композиции составляет 15 метров. Исполинские фигуры воина и рабочего были отлиты в бронзе на ленинградской «Монументскульптуре». Металл же, из которого был выкован меч, выплавлен из юбилейной, 500-милионной тонны руды, добытой на горе Магнитной.

Специально для установки монумента на берегу Урала был возведен искусственный холм высотой 18 метров, укрепленный железобетонными сваями. В комплекс монумента включен «вечный огонь» в виде гранитного цветка-звезды, символизирующего боевую и трудовую славу магнитогорцев в годы Великой Отечественной войны.