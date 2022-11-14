Маркетплейс ММК снова стал лучшим интернет-магазином в металлургии

Электронная торговая площадка ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) стала лауреатом ежегодного конкурса «Лучший интернет-проект 2022 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ».

Итоги традиционного конкурса от журнала «Металлоснабжение и сбыт», который проводился при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции и международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2022», подвели в Москве в пятницу, 11 ноября.

В конкурсе, призванном выбрать самые яркие интернет-решения, благодаря которым между производителями и покупателями налаживается контакт, приняли участие почти 50 металлургических и металлоторговых компаний, работающих на рынках черных и цветных металлов России и стран СНГ, а также машиностроители, металлообработчики, литейщики, производители металлоконструкций, инструмента и другие компании.

Экспертное жюри признало маркетплейс ММК лидером номинации «E-commerce» - лучшим интернет-магазином. Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, в 2021 году макретплейс ММК также получил награды в номинациях «Мобильность» (был признан лучшим адаптивным и мобильным сайтом) и «E-commerce» (стал лучшим интернет-магазином).

Директор Торгового дома ММК Григорий Щуров, получивший диплом лауреата от организаторов конкурса, отметил, что маркетплейс играет важную роль в достижении стратегической цели ММК стать лучшим поставщиком металлопродукции.

«Компания работает с фокусом на клиентов, постоянно повышая уровень сервиса и удобство приобретения металлопродукции Магнитки. При этом мы видим постоянный рост числа пользователей маркетплейса и увеличение объема заказов, так что в наших планах и дальше работать с этой площадкой, предлагая пользователям все новые возможности», - сказал Григорий Щуров.

ПАО «ММК» развивает собственный маркетплейс с апреля 2021 года, постоянно расширяя ассортимент доступной металлопродукции компаний Группы ММК. Онлайн-магазин с удобным каталогом и личным кабинетом как для физических, так и для юридических лиц предлагает различные возможности интеграции с системами заказчика и внешними сервисами, функцию «Купить в один клик» и несколько сценариев «быстрого» заказа с автоматическим расчетом тарифа и стоимости доставки. Пользователям доступны различные способы оплаты (в том числе с использованием банковских карт для розничных покупателей, а также по счету для юридических лиц), покупка в кредит и с отсрочкой платежа.