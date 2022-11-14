14.11.2022
В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по здоровьесбережению
14.11.2022
«Сквер мудрости» и «Парк фантазеров»: в Еткуле открылась модульная библиотека
14.11.2022
В новостройки челябинских «Подсолнухов» и «Паркового-2» пришел безлимитный интернет
14.11.2022
Маркетплейс ММК снова стал лучшим интернет-магазином в металлургии
14.11.2022
Уборка дорог от снега в Челябинске под контролем ГИБДД
14.11.2022
Экс-директора колледжа Магнитогорска приговорили к обязательным работам
Маркетплейс ММК снова стал лучшим интернет-магазином в металлургии
Магнитка работает с фокусом на клиентов и постоянно повышает уровень сервиса
14.11.2022
ММК провел выездную сессию российских разработчиков программных решений
11.11.2022
ММК стал одним из лидеров рейтинга российских работодателей
10.11.2022
ММК стал участником регионального проекта по повышению экологической безопасности предприятий
09.11.2022
ММК создал лучший профсоюзный хит на всем Урале
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022