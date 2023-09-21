20.09.2023
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
20.09.2023
Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года
20.09.2023
Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями
20.09.2023
Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта
20.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
«Маяк» посетили участники Менделеевской экологической экспедиции
13.09.2023
При содействии ПО «Маяк» в Озерске открылся первый детский автодром
23.08.2023
В Озерске стартует масштабная программа реновации города
09.08.2023
История одного экспоната: в информационном центре «Маяка» до сих пор хранится личный фотоаппарат Игоря Курчатова
08.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023