«Маяк» посетили участники Менделеевской экологической экспедиции

Участники и педагоги одного из самых престижных образовательных проектов страны, Менделеевских классов, посетили объекты ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская область).

На предприятии побывали около ста участников Менделеевской экологической экспедиции «Южный Урал». Они посетили музейную экспозицию предприятия, завод химического производства, Региональный центр облучательных технологий, центральную заводскую лабораторию и территорию Восточно-Уральского радиоактивного следа.

Визит на «Маяк» начался с практической части. Участники экспедиции сделали отбор проб почвы вблизи озера Бердениш, входящего в заповедную территорию ВУРС. Пробы передали в центральную заводскую лабораторию, где «менделеевцам» продемонстрировали, как проходит исследование.

«Впечатляет то, как «Маяк» и Росатом заботятся об экологии. Больше всего поразило, в каком состоянии сегодня находится Восточно-Уральский радиоактивный след: это настоящий заповедник, олицетворение всего богатства уральской природы. Видно, что на предприятии ценят безопасность и следят за экологией», – отметила участница экспедиции, студентка СГТУ им. Гагарина Зоя Саркисян.

Технический тур Менделеевской экспедиции от «Маяка» сопровождали специалисты в области экологии, облучательных и других технологий предприятия.

«Очень хороший формат познавательного события, когда участники могут на практике узнать вещи, которые многим доступны лишь в теории. Наши технологии сегодня развиваются, есть потребность в молодых специалистах, и конечно, нужно знакомить будущих инженеров и ученых с нашей работой», – рассказал ведущий инженер-исследователь центральной заводской лаборатории Олег Тарасов.

Как сообщает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк», проект «Менделеевская экологическая экспедиция» проходит на территории Челябинской области. В нем участвуют школьники, студенты и педагоги из Удмуртии, Нижегородской, Саратовской, Иркутской, Кировской и Курганской областей. Форум проходит на протяжении шести дней.

Менделеевская экологическая экспедиция организована сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке Росатома и научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Проект входит в программу мероприятий «Престиж работы в промышленной экологии» в составе нацпроекта «Экология» и реализуется совместно с РХТУ им.Д.И. Менделеева.