Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории под метротрам

Мэр Челябинска Наталья Котова утвердила проект планировки территории под метротрамвай. Постановление об этом появилось на сайте мэрии.

Публичные слушания по проекту метротрама прошли 24 февраля. Из-за ковидных ограничений они состоялись в заочном формате, что вызвало критику со стороны общественников. По мнению представителей Фонда развития гражданских инициатив «Горожане», мэрия намеренно избегает очного общения с челябинцами, поскольку чиновникам нечего ответить на вопросы «живых», а не «электронных» горожан. В заявленном онлайн-формате свои замечания и предложения внесли 9 жителей Челябинска.

Челябинцы предложили продлить линию метро от Комсомольской площади до ТРК «Алмаз», проложить пути по проспекту Ленина до ЮУРГУ (что весьма небесспорно для многих челябинцев - ред.), а также запустить метро до микрорайонов Челябинска. В заключении по проекту компания-проектировщик «Высота» ответила, что возможность продлить линию метротрама до станции «Курчатов» (ТК Курчатов) существует, также пути возможно построить и до Чурилово, при этом расширив улицу Литейная.

Также горожане спрашивали, возможно ли сделать подземную станцию у железнодорожного вокзала и оттуда запустить линии в Ленинский район. Проектировщики не дали утвердительного ответа на этот вопрос, но указали, что соединение Северо-западного района, Чурилово и Ленинского района будет планироваться в дальнейшем. Согласно опубликованному (и уже утверждённому проекту) наземные пути метротрамвая построят только до пересечения проспекта Ленина и ул. Героев Танкограда.

Активных граждан беспокоило и развитие системы подземной части метротрама после 2025 год. «Ведь однажды, когда метротрам вынырнет на поверхность, потом уже будет проблематично перестроить этот участок в продолжение подземной части» - говорится в обращении. «Перспективы развития зависят от результатов эксплуатации Первого этапа строительства Метротрама», - отметили в проектной организации.

Жительница дома № 25 по ул. Каслинская интересовалась безопасностью размещения наземной линии метро между улицами Каслинской и Кирова. По её словам, сейчас на дом передаётся очень сильная вибрация от движения трамвая, а с появлением подземной линии, сейсмическая нагрузка на дом увеличится ещё больше. В проектной организации заверили, что состояние здания с учётом сейсмоустойчивости приведут в соответствии с нормативными требованиями. Кроме того, при строительстве будет установлен виброзащитный путь, предусмотрена общая виброзащита, шумоизоляция на резиновом ходу и лежневый путь.

Также в заключении по итогам слушаний подчёркивается, что размеры проезжей части проспекта Победы останутся прежними, также будет сохранена проезжая часть улицы Каслинской.

Рассмотренный проект планировки территории для размещения метротрамвая станет основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства.

Напомним, строить в Челябинске метро с интеграцией в трамвайную сеть будут за счёт инфраструктурных кредитов. Проект планируют закончить не позднее 2025 года. На его реализацию уйдет почти 73 млрд рублей.