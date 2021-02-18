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Миндортранс о транспортной схеме: Мы учитываем мнения южноуральцев

Жители Челябинской области направили 367 предложений с пожеланиями по улучшению новой транспортной схемы челябинской агломерации до 2030 года, которую разработал Южно-Уральский государственный университет. 193 из них касаются корректировки автобусных маршрутов, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

По данным миндортранса, проект транспортной схемы разрабатывали ведущие отечественные разработчики в сфере транспорта, которые во время работы применили современные технологии.

«Одним из итогов стало создание транспортной модели Челябинской агломерации как единой целостной системы на основании разработанной математической модели, учитывающей перемещения жителей Челябинской агломерации, - рассказали в миндортрансе области. - Также проанализирован пассажиропоток Челябинской агломерации и предусмотрено транспортное обслуживание новых и отдаленных районов. Провозные возможности автобусов, трамваев и троллейбусов по новой маршрутной сети увеличены по сравнению с действующей сегодня моделью».

В ведомстве добавили, что новая транспортная схема приведет к улучшению качества обслуживания за счет гибкой системы оплаты труда и вывода на линию новых автобусов, трамваев и троллейбусов. Кроме того, внедрят систему контроля за перевозчиками, чтобы они вовремя приезжали на остановки.

Свои предложения южноуральцы могут направлять до 24 февраля этого года. Сделать это можно здесь.

Напомним, в среду, 17 февраля, эксперты, перевозчики и представитель от ЮУрГУ обсудили плюсы и минусы новой транспортной схемы челябинской агломерации до 2030 года.

Эксперт по транспортным перевозкам Яков Гуревич и руководитель ООО «Урал-дом» Алла Даутова пришли к мнению, что новая схема приведет к транспортному коллапсу.

Напомним, в декабре прошлого года в Южно-Уральском государственном университете прошел брифинг, на котором представили новую транспортную схему челябинской агломерации до 2030 года. Согласно проекту, в городе планируют связать в одной схеме троллейбусы, автобусы и трамваи и даже задействовать метро. Такая схема, по мнению спикеров, позволит вытеснить маршрутки с городских улиц. Стоимость внедрения стратегии составит 21,5 миллиарда рублей.