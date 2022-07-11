Министром здравоохранения Челябинской области стала Агата Ткачева, которую на эту должность назначил глава региона Алексей Текслер.

О назначении сообщает сегодня, 11-го июля, пресс-служба областного правительства, напоминая, что с мая текущего года Агата Ткачева исполняла обязанности руководителя регионального минздрава.

До назначения министром она возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области (с ноября 2019 года).

Напомним, Агата Ткачева уже работала в минздраве региона: с 2008-го по 2010-й год возглавляла отдел контроля качества медицинской помощи, с июля 2013-го по 2015-й год – занимала пост первого заместителя министра здравоохранения области.

Ее предшественником на посту министра здравоохранения Челябинской области был Юрий Семенов, руководивший ведомством чуть более двух с половиной лет. Семенов вернулся на свое предыдущее место работы - он вновь возглавил Челябинский областной перинатальный центр. Тогда обязанности руководителя ведомства были временно возложены на 44–летнего Дмитрия Тарасова.