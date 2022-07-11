11.07.2022
Безопасное лето: «Ростелеком» и челябинский «Кванториум» провели открытый урок по кибербезопасности
11.07.2022
В Челябинске перенесли остановку шестого трамвая на Российской
11.07.2022
Нацпарк «Таганай» ждет богатого урожая боровиков
11.07.2022
Режим «черного неба»: челябинцы пожаловались на жуткий ночной смог
10.07.2022
Полицейские открыли стрельбу в Магнитогорске
10.07.2022
В Челябинске задержан осквернитель памятника воинам-интернационалистам
Министром здравоохранения Челябинской области стала Агата Ткачева
01.07.2022
Первым замминистра здравоохранения Челябинской области назначена Елена Недочукова
01.07.2022
Медики 18 муниципалитетов Челябинской области отправятся к пациентам на новых автомобилях
01.07.2022
Дмитрий Тарасов покинул пост первого замминистра здравоохранения Челябинской области
19.05.2022
Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022