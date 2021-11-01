Минсоц Челябинской области хочет помочь бабушке, страдающей деменцией, но ее родные на связь не выходят

Министерство социальных отношений Челябинской области публично обратилось к родственникам страдающей деменцией бабушки с предложением предоставить ей помощь соцработника на дому либо разместить пожилую женщину в стационарном учреждении социального обслуживания.

Также в минсоце региона сообщили, что ни молодая супружеская пара, ни другие взрослые члены этой семьи на связь с представителями министерства не вышли.

«По возможным адресам проживания внучки и ее супруга выходили социальные работники, но семья не была обнаружена. Вместе с тем мы считаем, что снимать ролики для Интернета, пользуясь беспомощностью близкого человека, и тем более пытаться на этом заработать – это низкий, аморальный поступок, поэтому настойчиво просим родственников обратиться в министерство социальных отношений по телефону: (351) 261-05-09», - говорится в официальном сообщении минсоца Челябинской области.

Напомним, семейная пара из Челябинска нашла легкий способ заработка на своей бабушке, которая страдает деменцией. Валерия и Александр, имеющий три судимости, завели аккаунт в «ТикТоке», где выкладывали ролики и часами вели трансляции, в которых всячески издевались над больной женщиной. За демонстрацию подобных действий они получали пожертвования от интернет-аудитории.

К ситуации подключились СКР и прокуратура региона.