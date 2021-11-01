01.11.2021
Власти Челябинска объявили «войну» нелегальным торговцам «незамерзайкой»
01.11.2021
В Магнитогорске для школьников и студентов сохранили льготный проезд
01.11.2021
В перечне челябинских недостроев стало на один объект меньше
01.11.2021
Жители Чкалова заявили, что «Ромкор» сбрасывает нечистоты в реку Санарка
01.11.2021
В Троицке задержан водитель, насмерть сбивший 40-летнюю женщину
01.11.2021
Тиктокер из Челябинска, который зарабатывал на деменции бабушки, трижды судим
Минсоц Челябинской области хочет помочь бабушке, страдающей деменцией, но ее родные на связь не выходят
28.10.2021
Расширены основания для включения южноуральских сирот в список нуждающихся в жилье
13.10.2021
Южноуральские льготники начали получать выплаты на газификацию частных жилых домов
30.07.2021
Многодетные семьи Челябинской области приобретают сады за счет средств маткапитала
30.07.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021