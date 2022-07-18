ММК реализовал экологический проект в электросталеплавильном цехе

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) сообщил о завершении реконструкции газоочистных сооружений дуговых сталеплавильных печей.

ПАО «ММК» инвестировал в строительство пылегазоулавливающей установки (ПГУУ) мощностью 2,4 миллиона кубометров в час для дуговой электросталеплавильной печи №1 (ДСП-1), а также газоотводящих трактов для электродуговых печей ДСП-1 и ДСП-2 2,7 миллиарда рублей. В ходе реализации этого масштабного экологического проекта было залито более трех тысяч кубометров бетона, смонтированы две с половиной тысячи тонн металлоконструкций и около полутора тысяч тонн оборудования, а также возведена новая дымовая труба высотой 52 метра.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», на новой газоочистной станции загрязненный воздух очищается в современном рукавном фильтре. Экологический эффект проекта состоит в достижении не более 6 мг/м3 остаточной запыленности на рабочих местах, концентрации взвешенных частиц после аспирации не более 10 мг/м3, что соответствует наилучшим доступным технологиям не только в России, но и мире. В результате реализации проекта выбросы пыли сократятся на 300 тонн в год.

Освободившиеся мощности прежней ПГУУ ДСП-1 будут реконструированы и объединены с аналогичной установкой ДСП-2, а производительность объединенной газоочистки составит 2,3 миллиона кубометров в час. Все отходящие газы с печей и неорганизованные выбросы будут забираться крышными зонтами, очищаться и утилизироваться в виде пыли. Это позволит снизить количество вредных выбросов до допустимых уровней и существенно уменьшить воздействие на окружающую среду. Суммарная мощность газоочисток составит 4,7 миллиона кубометров в час, что в два раза превышает прежнюю мощность.

Отметим, это уже не первый проект, реализованный в электросталеплавильном цехе ММК в рамках экологической программы компании. В 2017 году в нем была произведена замена двух устаревших газоочисток мокрого типа №32 и №33 на современные системы сухого типа. Они обеспечивают практически стопроцентную очистку дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата, а также неорганизованных выбросов пыли, сокращение которых составило более 1800 тонн в год. Это проект ММК получил специальный приз в номинации «ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ» национальной премии «ERAECO 2017», учрежденной под эгидой ЮНЕСКО.

Постоянное сокращение воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» ПАО «ММК» ведет деятельность по снижению влияния на атмосферный воздух Магнитогорска. Общий экологический эффект этой работы комбината с 2017-го по 2021-й год выражается в сокращении валовых выбросов в атмосферу на 22,4 тысячи тонн, а также снижении концентрации бензапирена в 3,8 раза и пыли в полтора раза. Кроме того, комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) сократился уже в 2,6 раза до 5,8 единицы.