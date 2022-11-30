Молодые ученые Челябинской области реализуют 25 проектов на средства грантов «Умника»

В Челябинской области победители всероссийского конкурса научно-инновационных проектов «Умник» реализуют 25 проектов на средства грантов.

Организатором конкурса, традиционно проводимого в конце осени, является Фонд содействия инновациям, компанией-координатором в регионе - ООО «Южно-Уральская компания инновационных технологий», на базе которой осуществляется мониторинг исполнения договоров победителями конкурса.

Конкурс состоялся на площадке Южно-Уральского государственного университета. В общей сложности в текущем году на участие в «Умнике» было подано 113 заявок, 70 южноуральцев вышли в финал, а победителями признаны 25 человек.

Как отмечает организатор «Умника» Ксения Павлова, чтобы поучаствовать в конкурсе, молодежи нужно было иметь идею и ее техническое обоснование, на конкурсе - представить свою разработку перед представителями бизнес-сообщества всей Челябинской области.

«Средства гранта молодые ученые направят на приобретение необходимого оборудования, материалов для проведения исследований, часть средств пойдет на преакселерационные программы, где молодых ученых-предпринимателей научат ориентироваться в бизнес-процессах», - рассказала Ксения Павлова.

Экспертами на конкурсе выступили ведущие предприятия и организации Челябинской области по тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина, новые материалы, приборы, ресурсосберегающая энергетика и биотехнологии.

Одним из экспертов стал директор всероссийского учебно-научно-методического центра непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического образования Владислав Халамов, отметивший, что «честной и реально выстраданной» ему показалась разработка «Веб-приложение для автоматизированного подбора параметров дозирования инсулина на основе непрерывного мониторинга глюкозы», автором которой является Георгий Калинкин, знакомый с проблемами диабетиков изнутри.

«Он на себе испытал плюсы и минусы американского алгоритма OpenAPS Autotune и на основе полученных данных создал собственное приложение с явными преимуществами перед существующими. Отечественный аналог уже получил положительные отзывы первых пользователей и главного внештатного детского эндокринолога Челябинска. До промышленного образца и серийного производства еще, конечно, как до Пекина пешком. Но этой работе я по всем параметрам ставлю максимальные баллы, потому что Георгий знает, для чего ее делает», - подчеркнул Владислав Халамов, перед подведением итогов выразивший надежду, что его поддержат все члены экспертной комиссии и «годовой грант на развитие инновационного проекта окажется в достойных руках».

Владислав Халамов признался, что рад выдавшемуся случаю поработать на территории интеллектуального партнера, крупнейшей кузницы инженерных кадров Южного Урала - ЮУрГУ. Эксперт заметил, что у программы «Умник» благая цель - поддержать талантливую молодежь, которая берется за реальное дело, «завиральную мечту пытается превратить в бизнес-проект».

К слову, Георгий Калинкин, представлявший на конкурсе ЮУрГУ и которого особо отметил Владислав Халамов, вошел в число победителей и обладателей грантов в 500 тысяч рублей. В 2022 году лидерами «Умника» стали студенты и молодые ученые из пяти высших учебных заведений региона. Помимо Южно-Уральского госуниверситета, это ЧелГУ, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Южно-Уральский государственный аграрный университет и Магнитогорский технический госуниверситет имени Носова.

Конкурс «Умник» ежегодно проводится при информационной поддержке Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. По словам заместителя председателя Совета, доцента кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ Олега Пешикова, представители данной организации есть в каждом вузе Южного Урала.

«Мы всегда с удовольствием помогаем в организации конкурса «Умник», оказываем содействие в привлечении не только участников, но и экспертов. Этот конкурс – начальная ступенька для молодых инноваторов, которые делают свои первые шаги в науке и бизнесе. «Умник» помогает молодежи получить опыт в защите своих идей и интересов, финансовую поддержку, которая очень важна в современном мире, а также обзавестись полезными знакомствами в научном и предпринимательском сообществах», - отметил Олег Пешиков.

В числе победителей «Умника» и обладателей грантов в размере полумиллиона рублей - молодые ученые Южно-Уральского государственного медицинского университета: аспирант кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Елена Бессонова, студентки стоматологического факультета Юлия Кривоспицкая и Ксения Соловьева.

Елена Бессонова представила на конкурс разработку способа измерения изменений площади поражения слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ с помощью оптического оттиска. Как рассказала руководитель победителей-медиков, профессор ЮУГМУ Наталья Нуриева, денежные средства будут направлены на улучшение приложения, его разработку и оптимизацию. На данное приложение подан патент.

Юлия Кривоспицкая потратит деньги на изготовление шаблонов моделей для беззубых челюстей. Для этого необходимо закупить различные смолы для печати в 3Д-принтере. Ее проект называется «Универсальный прикусной позиционер для одномоментного планирования хирургического и ортопедического этапов протезирования, а также переноса в цифровой формат высоты нижнего отдела лица».

«Ксения Соловьева сформировала демонстративную фантомную модель строения зубов. В настоящее время готовы модели зубов детей четырех-пяти лет. Планируется разработать линейку моделей зубов от периода новорожденности и старше», - рассказала Наталья Нуриева.

Как отмечается на сайте Фонда содействия инновациям, проект Ксении Соколовой называется «Разработка моделей детских челюстей для изучения, отработки мануальных навыков препарирования, пломбирования и реставрации молочных зубов, для диагностики формирования постоянного прикуса у детей с помощью 3Д-печати».

Отметим, молодые ученые Южного Урала, не успевшие подать заявку на конкурс в этом году, могут попробовать свои силы в 2023-м.

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые в возрасте от 18-ти до 30-ти лет включительно, ранее не побеждавшие в программе «Умник», проекты которых связаны с разработками в области следующих тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Прием заявок ведется на официальном сайте программы.