13.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 104, умерло двое
13.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 21 декабря
13.12.2022
Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ
13.12.2022
Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат
13.12.2022
Я аж вспотел: известный челябинский пивовар Илья Ройтенберг совершил полет на ТУ-154
12.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря (18+)
ЮУрГУ приглашает старшеклассников на занятия в «Предуниверситарий»
Школьники будут разбирать самые сложные задания ЕГЭ вместе с преподавателями вуза
30.11.2022
Молодые ученые Челябинской области реализуют 25 проектов на средства грантов «Умника»
10.11.2017
Российское ГТО в Челябинске протестируют на иностранцах
23.06.2017
В Челябинске продолжаются работы по проектированию храма-часовни около ЮУрГУ
13.02.2017
Камеры сняли ДТП у ЮУрГУ, где серьезно пострадали 4 студентки
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022