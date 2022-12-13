ЮУрГУ приглашает старшеклассников на занятия в «Предуниверситарий»

Южно-Уральский государственный университет приглашает учащихся 10-11 классов Челябинска и Челябинской области на занятия в «Предуниверситарий», на которых совместно с преподавателями вуза - экспертами ЕГЭ школьники будут разбирать самые сложные задачи из различных вариантов экзамена.

Как отмечают в ЮУрГУ, первый шаг к успешному поступлению в вуз – это высокие баллы на Едином государственном экзамене, а в «Предуниверситарии» подготовка возможна сразу по трем предметам: математике, физике и информатике. Занятия проводятся в формате видеоконференции и позволяют старшеклассникам в реальном времени получать ответы на возникающие вопросы. Записаться можно здесь.

«Центр предпрофессиональной подготовки – это проект, направленный на раннюю осознанную профориентацию, где ребята могут попробовать себя в интересующей профессии, выполнить проектное задание и получить дополнительные баллы при поступлении в Южно-Уральский государственный университет», - пояснили в пресс-службе вуза.

В 2022 году здесь запустили 15 направлений, среди которых - международные отношения и лингвистика, журналистика, а также юридическое, экономическое, социально-гуманитарное и техническое направления.

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