Молодые ученые Снежинска получат премии имени Забабахина и других выдающихся физиков

В Российском Федеральном ядерном центре – Всероссийском НИИ технической физики имени Забабахина (Снежинск, Челябинская область) объявили лауреатов премий предприятия. Их присуждают за успешную работу на благо российской науки и Госкорпорации «Росатом».



«Двадцать пять молодых ученых РФЯЦ – ВНИИТФ удостоены премий РФЯЦ – ВНИИТФ имени выдающихся ученых, работавших в ядерном центре, и премии имени Д.Е. Васильева, первого директора предприятия», - сообщили в РФЯЦ – ВНИИТФ.

Молодые дарования поощрят премиями имени Е.И. Забабахина, А.Д. Захаренкова, Г.П. Ломинского, А.А. Бунатяна, Ю.А. Зысина В.З. Нечая, И.В. Санина. Есть также премия имени Д.Е. Васильева, выдающегося организатора производства, первого директора института, память о котором трепетно чтят в Снежинске.