В Снежинск доставлена награда премии Правительства в области качества

В Федеральный ядерный центр Снежинска (Челябинская область) доставлена награда лауреата премии Правительства в области качества. Церемония вручения прошла 11 ноября: директор РФЯЦ – ВНИИТФ Михаил Железнов и заместитель директора предприятия по качеству Владимир Знаменский получили диплом и памятный знак от заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«В течение более шестидесяти лет в ядерном центре ведется работа, которая соответствует самым высоким требованиям заказчика. Ее выполняет огромный коллектив, начиная от наших ученых, расчетчиков, конструкторов и заканчивая работниками производства, снабжения, департамента по работе с персоналом. Премия Правительства в области качества – это очень большая победа. Мы подтвердили свое право называться современным высокотехнологичным предприятием!» – отметил Владимир Знаменский.

Как сообщает пресс-служба предприятия, ВНИИТФ получил высокую оценку экспертной комиссии Роскачества в ходе заочного тура и очного обследования. Премия присуждена по итогам 2021 года.