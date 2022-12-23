Ядерный центр в Снежинске выполнил гособоронзаказ

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) имени академика Е. И. Забабахина в Снежинске в полном объёме выполнил все обязательства по гособоронзаказу и кооперации за 2022 год. Также центр впервые вышел на самоокупаемость.

«В течение года у нас менялись плановые задания. Их удалось выполнить только благодаря усилиям наших рабочих, специалистов, инженеров, ученых. Они героическим трудом в выходные дни и в трехсменном режиме выполняли задачи, чтобы обеспечить своевременные поставки изготавливаемых изделий», - отметил директор предприятия Михаил Железнов.

В пресс-службе отметили, что коллектив снежинского ядерного центра за этот год вырос до 10 480 человек, на работу принято почти сто новых специалистов. За год 6 074 человека прошли обязательное профобучение, по отраслевым программам обучились 29 сотрудников.

Готовые разработки предприятия отправляются на службу в "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и заводам отрасли.

Параллельно реализации заданий от государства не прекращается развитие площадки: добавлены материалы в научную базу, подключены новые установки, в том числе уникальный комплекс с линейным ускорителем и оборудование по водородной безопасности, начал работу Региональный центр компетенций по суперкомпьютерному моделированию. Все это позволило центру не только выполнить государственный заказ, но и увеличить выручку предприятия до восьми миллиардов. А это уже означает выход на самоокупаемость.