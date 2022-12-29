Морское царство в центре Челябинска ждет маленьких горожан на январские утренники

Главный ледовый городок на площади Революции Челябинска, который накануне вечером, 28 декабря, торжественно открыла мэр Наталья Котова, все январские праздники будет дарить сказку юным горожанам.

Новогодние каникулы в компании обитателей морского царства изо льда гарантированно будут запоминающимися, ведь развлекательная программа предусматривает присутствие в городке и живых сказочных персонажей. Конечно же, ни один праздничный день не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки.

Корабли, ледяные фонтаны, сказочные лабиринты и горки для детей разных возрастов, ледовые скульптуры – все это зимнее великолепие посвящено водной теме, не зря нынешний городок на площади Революции получил название «Ледяной аквариум» (морскую сказку для челябинцев создала компания из Екатеринбурга «Уральский лед»).

«Посетители городка могут зайти в гости к Деду Морозу, приобрести сувениры, сделать множество красивых кадров на фоне световых фигур и в специальных фотозонах», - отмечают в пресс-службе администрации Челябинска.

В день открытия, 28 декабря, гостей городка ждала «Счастливая среда» - праздничная программа для детей и взрослых с участием творческих коллективов города.

Полный календарь событий в ледовом городке на площади Революции - здесь.