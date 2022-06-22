Мужское сообщество «Братина» организовало экспедицию по местам силы Южного Урала

Десять дней образовательной экспедиции под названием «Геометрия силы», две тысячи километров по Южному Уралу. Ее цель - исследование силового торсионного каркаса Земли и связанных с ним древнейших артефактов.

Об экспедиции рассказывает один из ее участников – Антон Гончаров.

Многие знают, что на Южном Урале есть так называемая Страна городов. Это условное название территории, в пределах которой найдены древние городища синташтинской культуры эпохи средней бронзы (граница 3-2 тысячелетий). В исторической науке этот район называется «Волго-Уральский очаг культурогенеза». Самым известным городищем Страны городов является Аркаим. Всего страна городов насчитывает более двух десятков городищ.

Именно по Стране городов и задумали проехать члены сообщества «Братина», основанного в 2012 году челябинцем Евгением Кочкиным-Штоль, про которого агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало в материалах про Всероссийские сборы Братины.

Возглавил экспедицию исследователь Андрей Ипатов. Проводниками экспедиции по местам силы были специалист по биолокации Михаил Глущенко, а также действительные члены Русского географического общества - научный консультант Александр Коновалов и Ирина Шафигова. Помимо Александра и Ирины, остальные участники экспедиции - это мужское сообщество «Братина».

Как рассказал Андрей Ипатов, организовать экспедицию его побудил «внутренний зов к исследованию наследия наших предков и знакомству с пространством их проживания».

Сама идея побывать на Аркаиме пришла к нему десять лет назад, когда он лежал в больнице со сломанным позвоночником. «Ночью проснулся с мыслью, кто мы и откуда наши корни, возникло желание побывать именно на Аркаиме», - вспоминает он.

С тех пор Андрей каждый год стал приезжать на Аркаим. После поездок стал много рассказывать об этих местах своим родным, близким, друзьям, увлекая их своей идеей. В прошлом году отправиться на Аркаим помешала пандемия, а в этом году, к счастью, все получилось. Даже обошлись без спонсоров. Как, улыбаясь, говорят участники «Геометрии Силы», часть семейного бюджета они направили на пробуждения наследия.

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Было решено посетить места силы на Южном Урале, чтобы через образы, собранные археологами, попробовать понять, в каких условиях жили наши первопредки несколько тысячелетий назад, как, по каким принципам были устроены их городища, как был организован быт, ремесло, как было устроено общество, по каким принципам оно существовало. И всё это для того, чтобы в дальнейшем передавать эти знания детям, их родителям и всем желающим. Поскольку это является одной из миссий общества «Братина».

Также на период экспедиции ставилась ещё одна прикладная задача: провести практический обучающий семинар по основам биолокации, по практической работе с биолокационной рамкой в местах проявления силовых полей, дать возможность людям в полевых условиях наработать изучаемые навыки.

Экспедиционный маршрут прошел через Карталинский, Кизильский, Брединский районы Челябинской области и Кваркенский район Оренбургской области. Названия остановок маршрута звучали как песня: укрепленное поселение Каменный амбар. рудник эпохи бронзы Воровская яма, древние культовые комплексы Гора власти, Алтарь воды, археологический комплекс Синташта, древний погребально-культовый комплекс «Долина предков», гора Шаманка…

Кстати, о названии экспедиции – «Геометрия силы». Археологи зафиксировали в Стране городов определённую закономерность, в местах городищ наблюдаются формирующиеся геометрические фигуры, имеющие чёткую связь с географическими направлениями. Эта геометрия и дала название экспедиции.

Знакомясь с городищами, мы узнали, что на ограниченном пространстве жили в тесном взаимодействии 1500-2000 человек, бронзу выплавляли, создавали керамические изделия, строили колесницы, занимались скотоводством, организовывали быт, осваивали ратное искусство…

«Мы увидели образ самодостаточного общества. Находясь там, мы осознали, что наша история не заканчивается даже пять тысяч лет назад, она гораздо глубже и уходит в века», - говорит руководитель экспедиции Андрей Ипатов. - Важно теперь сделать так, чтобы наши дети помнили не только последние войны современного мира, но и знали о том, что было много веков назад. Уральские степи сохранили эту память для нас, и это очень ценно. Приезжая на Аркаим, понимаешь, что всех нас на планете Земля объединяет одна эпоха и одни первопредки, которые впоследствии разошлись по всему миру».

Наблюдения участников экспедиции

Все десять дней лил дождь, но, когда экспедиция приезжала на какое-либо городище для исследований, дождь прекращался.

Каждый день участников экспедиции сопровождали радуги в различных проявлениях.

Часто проезжая водоёмы, находящиеся на маршруте, экспедиция встречала парных лебедей.

Все участники отметили, что ни разу не видели, чтобы над этим местом летали самолёты.

Биорамка показывала наличие больших силовых полей в местах расположения городищ, и можно предположить, что пространство это «живое», что в нём идут какие-то процессы, не поддающиеся объяснению.

Случайные совпадения?

Экспедиция совпала с 35-летием открытия Аркаима, хотя специально этого не планировали.

Также удалось, находясь на Аркаиме, посетить Всероссийскую ночь музеев. Не подгадывали, но так вышло, и у участников появилась возможность посмотреть новую экспозицию.

Кроме того, во время поездки члены экспедиции «Геометрия силы» познакомились со Светланой Зданович - женой одного из первооткрывателей Аркаима Геннадия Здановича. А также пообщались с его соратницей Татьяной Малютиной, которая провела для «Геометрии Силы» отдельную экскурсию по Аркаиму.

«Место может наполнять человека энергией для созидания нового, если в тебе проявлено это устремление, а может сломать, если твой путь только в сторону материального, только внутрь себя, а не во вне, не в развитие социума и себя как его части. Другими словами, не трёхметровый забор и полные карманы, а забота об окружающих, проявление себя через свой талант как максимально полезной части для единого целого организма, который, развиваясь, восходит, - философски осмыслил свое понимание Аркаима участник экспедиции Стас Худченко. - Каждый, делая дело жизни не для себя, а для других, запускает импульс вокруг и зажигает искру в каждом, кто с ним соприкоснулся. А дальше всё повторяется. Зажёгся сам, зажёг остальных. Мультипликатор. Цветок Жизни, если этот процесс визуализировать. Картина изобильная, наполненная и гармоничная. Все есть у каждого, каждый есть у всех.

Ментальность русского человека - это и есть Аркаим. «Не для себя» - главный принцип русского мира. Не просто так это Место находится именно на нашей земле. Сейчас особенно хорошо видно, как ломаются ложные концепции «трехметрового забора» и как ярко и повсеместно, подобно цветам, распускаются сообщества, объединения, инициативы, основанные на здоровых принципах - во всех сферах. Наша задача - осознать это как можно раньше и выбрать верный путь, если вдруг мы сейчас по какой-то причине ещё не на нём. Синергия идущих путём своей души».

О планах

Участники экспедиции упомянули про свои дальнейшие планы:

«Есть желание следующим шагом подготовить образовательную программу для детей, подростков.

Наши дети должны знать свою историю и понимать. Кто они, наши первопредки.

Важно не только научить детей, как разжигать костер, но и дать им возможность соприкоснуться с древностью, чтобы у них при словах «древний человек» не возникало ассоциаций с обезьянами, а появлялось чувство уважения к знаниям, стойкости, мужеству, честности и открытости наших прапредков и было желание позаимствовать у них все те самые лучшие их наработки в вопросах жизни в единении с окружающим миром, в резонансе с миром».

Геометрия Силы на Аркаиме положила начало серии экспедиций по всей стране. Следом за Южным Уралом уже состоялся исследовательский поход по горам Северного Кавказа.

Братина. Геометрия Силы

Продолжение следует, потому что уже сейчас осуществляется подготовка семейного образовательного проекта для всех желающих в нескольких регионах страны, в том числе на Урале, в Краснодарском и Красноярском краях, Мурманской области и в областях Центрального федерального округа.

Совет от участников экспедиции

Отправляясь в туристический поход или поездку, обязательно регистрируйте свой туристический маршрут на сайте МЧС.

Андрей Ипатов рассказал, что после того, как маршрут поездки был зарегистрирован, с ним связалось главное управление МЧС по Челябинской области, а также МЧС Карталинского района.

«Сотрудники МЧС два раза в день выходили с нами на связь, информировали о погодных условиях. Всё время были на связи и все рекомендации их были очень своевременны и к месту», - подчеркнул он.