На челябинскую Кировку вернули светящийся тоннель и готовят к установке новые зимние арт-объекты

На челябинскую Кировку вернулся светящийся тоннель.

Монтаж объекта, который будет украшать главную пешеходную улицу города в зимний период, производит подрядная организация МБУ «ЭВИС».

Запустить декоративно-световое оформление Кировки планируется в начале декабря, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В Советском районе в текущем году (как и в прошлом) различные светящиеся объекты появятся в скверах на площади Революции и Театральной площади, на пересечении улиц Дарвина и Блюхера, а также в поселках Новосинеглазово, Смолино и Федоровка.

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Как рассказали в районной администрации, аукционная документация уже подготовлена и направлена в управление муниципальных закупок для проведения торгов на установку новогодних арт-объектов на гостевых маршрутах Советского района.

Кроме того, здесь будут установлены новые зимние арт-объекты. Они украсят пересечение улиц Свободы и Российской, пространство у памятника «На новый путь», сквер Габдуллы Тукая на пересечении улиц Воровского и Блюхера, сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретная, а также пешеходный бульвар по улице Орджоникидзе.

«В сквере Колющенко, как и в прошлом году, будет установлена светящаяся ёлка, а также новые светящиеся фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, здесь появятся качели-балансиры с разноцветными бегающими огнями, которые будут эксплуатироваться круглогодично», - сообщили в администрации Советского района.

Сроки проведения конкурсных процедур и выполнения самих работ достаточно сжатые, добавили в мэрии. Новогодние арт-объекты должны начать радовать жителей Челябинска уже в начале декабря.

Напомним, сегодня, 25-го октября, глава города Наталья Котова на аппаратном совещании в администрации поручила главам районов южноуральской столицы провести ревизию имеющейся у них архитектурной иллюминации.

Главы внутригородских районов Челябинска отчитались перед мэром, что уже занимаются данным вопросом и заключают контракты с подрядными организациями на установку новогодних арт-объектов на своих территориях.