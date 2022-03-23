На Христорождественском соборе Челябинска установили маковку главного купола

Строители Христорождественского кафедрального собора в Челябинске установили необходимый элемент конструкции центрального купола - малую маковку и начали декорировать ее «ребрами». Затем на маковку поставят специальный вазон и крест, который увенчает кафедральный собор.

Как сообщает Челябинская епархия, металлический каркас маковки украшен сусальным золотом, её вес – три с половиной тонны. Весь процесс установки занял десять минут. Однако ему предшествовала большая подготовительная работа.

«У нас был составлен чёткий регламент: кто за кем действует, какой подъём идёт – сначала вертикальный, потом передвижение по горизонтали, затем подъём на пиковую точку и плавный подвод главки к месту монтажа. Проведены необходимые геодезические работы. Расположение маковки и главки чётко выстроено по сторонам света. Обсудили процесс подъёма, проверили рации, чтобы все команды слышали друг друга. В соответствии с планом мы провели весь монтаж», – рассказал ведущий инженер по техническому надзору за строительством Алексей Дзюба.

За считанные минуты маковка ровно встала поверх барабана. На нём видна надпись, взятая из стихиры праздника Пасхи: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех». Рабочие записали слова и посмотрели в интернете, какой вложен в них смысл.

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Маковку декорировали конструкциями, которые здесь называют «рёбра». Подобные, но только ещё больше, будут установлены по периметру главного купола. Он приобретёт более торжественный, монументальный вид.



Монтировать «рёбра» начали во вторник, 22 марта. Всего их двенадцать. На каждую деталь отведён один день. За две недели планируют завершить установку. Затем останется поднять над собором православный крест.

В епархии подчеркивают, что все те, кто трудится на строке главного собора области, понимают ее важность и понимают свою причастность к чему-то большому и важному, эпохальному. Поэтому все усердно ходят на молебны, когда их совершает ключарь Христорождественского собора протоиерей Игорь Шестаков.

Напомним, кафедральный собор Рождества Христова возводится в память о челябинском соборе, который действовал в городе до Революции и был разрушен в советские годы. Он также был освящен в честь рождения Иисуса Христа.

Советская власть уничтожила здание в 1932 году. Новый собор Рождества Христова заложили спустя 80 лет - в 2013-м году. Пожертвования на его возведение собирали по всему Южному Уралу.

Закладка нового кафедрального собора в Челябинске состоялась 18 сентября 2013 года, первая свая была забита 25 декабря 2014 года. Первая литургия в стенах собора, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси, состоялась 28 июля 2018 года. Спустя ровно год были освящены колокола.

По личной просьбе Алексея Текслера в 2020 году Русская медная компания приняла решение помочь в завершении строительства собора Рождества Христова. РМК полностью взяла на себя расходы на строительные работы и внутреннее убранство собора.

Планируется, что 17 апреля в нижнем храме строящегося кафедрального собора состоится концерт духовной музыки. А в Пасху, 24 апреля, будет совершен праздничный молебен.

Исследования южноуральских краеведов показали, что самый первый храм, построенный на территории современной Челябинской области, – это Спасская церковь в селе Русская Теча. Первое упоминание о ней относится к 1741 году и встречается в послании исетского воеводы Петра Бахметева академику Герхарду Миллеру. Церковь была закрыта в годы богоборчества и снесена после Великой Отечественной войны.