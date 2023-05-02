02.05.2023
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
02.05.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
02.05.2023
В Челябинске за объекты благоустройства 2024 года проголосовали более ста тысяч человек
02.05.2023
Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая
02.05.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом
02.05.2023
Второго мая Россия отмечает взятие Красной армией Берлина
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
24.11.2022
Наталья Котова пообещала челябинцам строительство новых ливневок
23.06.2021
Челябинск снова «поплыл»
30.07.2018
Ливневые канализации вновь не справились с потоками воды.
05.04.2018
Прокуратура обязала администрацию Челябинска построить ливневки в затапливаемом фекалиями поселке
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023