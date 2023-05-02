На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено

На Краснопольском проспекте Челябинска сегодня, второго мая, начали прокладывать ливневую канализацию в районе дома №1.

В процессе работ на этом участке будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе в сторону улицы Молодогвардейцев.

Прокладку ливневой канализации осуществляет ООО ТД «Минерал». Работы будут проводиться до пятого мая, сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.