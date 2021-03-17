На месте челябинской свалки может появиться горнолыжный курорт

В Челябинске на месте свалки, которая сейчас находится в стадии рекультивации, в будущем может появиться горнолыжный курорт.

С предложением оборудовать на месте рекультивируемого полигона горнролыжную трассу выступил член Общественного Совета госкорпорации «Росатом» по экологии - рабочей группы по обращению с отходами I и II класса опасности и рекультивации свалок на территории России Виталий Полторацкий в ходе встречи представителей Общественной палаты региона, минэкологии области и экоактивистов.

«Замечаний по проекту рекультивации свалки у меня не возникает, все идёт по плану, но очень волнует вопрос, что же будет с землёй дальше, как мы будем её эксплуатировать. В течение 20 лет здесь невозможно будет построить что-либо, но уже сейчас стоит задуматься над тем, как использовать эту землю во благо. Думаю, спустя время здесь вполне можно построить горнолыжную трассу», - сказал Полторацкий.

Напомним, в конце января 2021 года заместитель председательства правительства РФ Виктория Абрамченко посетила челябинский полигон. Вице-премьер предложила губернатору Челябинской области Алексею Текслеру высадить на рекультивированной свалке деревья. Глава региона пообещал провести опрос среди челябинцев, чтобы принять решение по полигону ТБО.

Челябинская городская свалка начала свою работу в 1949 году. Она стала одной из крупнейших в Европе свалок в черте города. Ее закрыли на рекультивацию в сентябре 2018 года. Ее площадь составляет 55 гектаров. На полигоне ТБО размещено 17,5 миллиона кубических метров твердых коммунальных отходов, которые сейчас укрыты высокотехнологичными материалами.

Ликвидация свалки проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Подрядчиком является предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор». На рекультивацию выделили 4,5 миллиарда рублей.