На ММК определили лучшие локомотивные бригады 2023 года

В канун Дня железнодорожника на Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучшая локомотивная бригада-2023».

Организатором мероприятия традиционно выступил корпоративный центр подготовки кадров «Персонал». В производственных соревнованиях участвовали десять профессиональных дуэтов, состоявших из машиниста тепловоза и его помощника, которые трудятся в локомотивном цехе, цехе железнодорожного транспорта и на магнитогорском цементно-огнеупорном заводе. Также попробовать свои силы на конкурсе приехали представители АО «Уральская Сталь» из города Новотроицка.

Конкурсную программу по традиции открыла демонстрация теории, проходившая в форме тестирования. На то, чтобы справиться с заданиями, участникам было выделено полчаса. Как рассказал руководитель группы производственного обучения КЦПК «Персонал» Николай Степанов, генераторами идей, вопросов и самого положения о конкурсе выступают технические специалисты ПАО «ММК», а вопросы теоретической части содержат сведения об охране труда, инструкции.

Затем самое интересное – практические испытания. Их организаторы подготовили для железнодорожников целых три. Самое зрелищное – наезд первым колесом на десятирублевую монетку, положенную на рельсы. Расстояние до цели - всего 25 сантиметров, то есть машинисту было необходимо тронуться и сразу остановиться, продемонстрировав идеальное владение локомотивом весом более 50 тонн.

Далее машинисты и помощники отправились к столу, на котором стояли десять бутылок с различными жидкостями. Конкурсантам было необходимо определить, в какой находятся дизельное масло, топливо, вода, присутствуют ли посторонние примеси и так далее.

Третье испытание – остановка локомотива в десяти метрах от состава. Машинист направлял тепловоз вперед, а помощник внимательно следил за расстоянием до вагонов. Главная его задача – вовремя дать команду к остановке.

«Каждый этап конкурса адаптирован под реальные условия работы машиниста и помощника, – рассказал исполняющий обязанности начальника тепловозной службы локомотивного цеха ММК Михаил Ерышев. – Мероприятие очень интересное и полезное. Дает людям возможность уйти от рутины, пообщаться, обменяться опытом. Для руководства подобные соревнования также важны, помогают оценить профессионализм машинистов, выявить их сильные стороны и те моменты, над которыми еще надо поработать».

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», лучшей локомотивной бригадой 2023 года стали машинист тепловоза Александр Медведев и помощник Ильгиз Шакиров из цеха железнодорожного транспорта. Второе место завоевали их коллеги по цеху - машинист тепловоза Роман Сафронов и помощник Равиль Худайбандин. На третьей ступени пьедестала разместились гости из АО «Уральская Сталь» – машинист тепловоза Анатолий Саблин и помощник Владимир Красовский.

Помимо победителей, организаторы отметили еще нескольких участников. Награды за волю к победе удостоился помощник машиниста ООО «МЦОЗ» Анатолий Ахунов. За точность маневровых работ отметили машиниста тепловоза локомотивного цеха ММК Алексея Арапова. Его коллегу по цеху Руслана Искандырова наградили за профессионализм, а Ивана Мартынова, тоже машиниста локомотивного цеха, – за добросовестный труд.