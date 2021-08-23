На оживленном переходе в «Парковом» челябинские власти установили светофор

Челябинские власти прислушались к просьбам жителей и установили светофор на оживленном пешеходном переходе на перекрестке улиц Бейвеля и Маршала Чуйкова.

Объект в микрорайоне «Парковый» в связи с многочисленными обращениями горожан обустроил комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, в этом месте расположены остановки общественного транспорта, также здесь переходят дорогу челябинцы, чтобы отвести малышей в садик, расположенный в микрорайоне №47.