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Безопасность и комфорт для пассажиров

На пригородном вокзале в Челябинске появилась новая пассажирская платформа и пешеходный тоннель

Общество
Сегодня, 16:27

На станции Челябинск завершено строительство платформы №5 и пешеходного тоннеля, соединяющего её с пригородным вокзалом.

Строительство этого объекта велось в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», на это было направлено более 170 миллионов рублей. Пешеходный тоннель соединил пригородный вокзал Челябинска и новую платформу № 5, расположенную между 9-м и 10-м путями.

Тоннель позволил сделать проход от вокзала до платформы безопасным и удобным для пассажиров. До этого пройти к 9-му и 10-му путям для посадки на поезд можно было только по пешеходному мосту.

"Протяженность тоннеля составляет 54 метра. В нем предусмотрен безбарьерный путь для маломобильных граждан - войдя на вокзал, пассажир может спуститься в тоннель на лифте или на эскалаторе, а на выходе на платформу имеется пандус. Новая платформа №5, как и все платформы у пригородного вокзала Челябинска, высокая, что позволяет обеспечить удобную посадку и высадку пассажиров из вагонов", - рассказали агентству в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. 

Как ранее сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», также летом 2019 года ЮУЖД объявило о проведении работ по техническому перевооружению железнодорожного вокзала Челябинска.

 

В его рамках реорганизовано пространство на первом этаже здания - в западной части был открыт новый кассовый зал, а восточная часть с медпунктом, санитарными и душевыми комнатами, а также камерами хранения будет открыта в июне 2020 года вместе с центральной частью вокзала и восточным крылом второго этажа.

Работы по техническому перевооружению железнодорожного вокзала планируется завершить в 2020 году.

 

 

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