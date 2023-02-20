20.02.2023
ГИБДД рекомендует южноуральским водителям отказаться от дальних поездок
20.02.2023
Челябинке вручили удостоверение к награде ее отца – защитника Ленинграда
20.02.2023
Кубок митрополита по хоккею в валенках завоевала команда ЗСО
20.02.2023
ММК: техническое перевооружение коксохимического производства
20.02.2023
В Челябинске из школы эвакуировали детей и сотрудников
20.02.2023
Челябинск увидит «Силу в любви»
Наступившая рабочая неделя будет на два дня короче обычной
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023