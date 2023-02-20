Наступившая рабочая неделя будет на два дня короче обычной

Наступившая рабочая неделя для россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, будет на два дня короче обычной, а последующие выходные– длиннее. Это связано с празднованием Дня защитник Отечества.

Напомним, в 2023 году выходные дни – первое и восьмое января - совпали с нерабочими праздничными днями. «И было решено перенести их на пятницу, 24 февраля, и понедельник, восьмое мая, соответственно.

Таким образом, День защитников Отечества россияне будут отмечать четыре дня - с 23 по 26 февраля (с четверга по воскресенье).

Международный женский день в текущем году сможем праздновать только один день – восьмого марта (среда).

На первомайские каникулы в 2023 году отведено три выходных – с 29 апреля по первое мая (с субботы по понедельник).

День Победы будут отмечать четыре дня - с шестого мая по девятое мая (с субботы по вторник).

На День независимости России в 2022 году получится отдохнуть три дня – с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник).

В ноябре россиян ожидают три выходных дня в связи с Днем народного единства – с четвертого по шестое ноября (с субботы по понедельник).

В Роструде напоминают, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Ранее министерство труда РФ разъясняло правила оплаты работы в нерабочие праздничные дни.