Наталья Котова пообещала всю необходимую помощь жильцам дома с провалившейся крышей

Жителям дома №29 по улице Орджоникидзе в Челябинске, где первого марта провалилась крыша, городские власти предложили маневренное жилье. Об этом сегодня, второго марта, сообщила глава города Наталья Котова.

Она рассказала, что крыша обрушилась под тяжестью снега, вовремя не сброшенного управляющей компанией. При повторном обвале (случился, когда в квартирах устраняли последствия первого обрушения) пострадала женщина. У нее синяки и ушибы.

«Мой заместитель Александр Астахов выехал на место сразу после получения сигнала о происшествии. Оттуда докладывал мне ситуацию. План по ликвидации последствий обрушения находится у него на контроле. Однозначно вся необходимая помощь будет оказана. Маневренное жилье людям было предложено сразу на месте», - отметила Наталья Котова.