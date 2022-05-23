«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз» рекомендовало снизить уровень на
23.05.2022

Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Операция российской армии по освобождению территории «Азовстали» в Мариуполе завершена. В ее ходе
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Спецоперация на Украине
23.05.2022

Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.05.2022

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

В Челябинске будут комплексно развивать часть поселка АМЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

В Челябинске по программе государственно-частного партнёрства построят две школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
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Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»
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Фото: ГРЦ Макеева

«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса

Как беречь энергию в быту? Влияют ли наушники на органы слуха? Эти и другие актуальные проблемы стали предметом научных исследований участников конференции «Научный старт», которая проводится АО «ГРЦ Макеева» совместно с управлением образования администрации Миасса (Челябинская область) уже четвертый год подряд.

Как отмечают в пресс-службе Государственного ракетного центра имени Макеева, целью конференции является популяризация и пропаганда науки, научной деятельности школьников, формирования представлений о цели и значимости инженерного труда.

Мероприятие проходило в заочном формате, а защита - в режиме видеоконференцсвязи. «Научный старт» показал, что, кажется, интересы и возможности ребят безграничны: в своих проектах они создают образовательную платформу для школ, облегчают создание карты-справочника 2 ГИС, находят общее между физикой и живописью и даже решают проблему запотевания очков при ношении медицинской маски.

Члены экспертного совета - инженер Дарья Николаева, инженер второй категории Алексей Беломестнов, инженер-технолог Екатерина Тетельбаум - под председательством начальника отдела Максима Корнеева задавали авторам работ и проектов возникающие вопросы, чтобы определить обоснованность полученных результатов, владение современными методиками. При подведении итогов также учитывались точность и правильность ответов, актуальность, новизна решаемой задачи, практическая значимость, способы обработки данных, уровень выполнения макетного образца.

Участники конференции - 18 школьников шестых-одиннадцатых классов - порадовали своим интересом к науке, представив работы в трех предметных секциях. В итоге первые места распределились следующим образом: в секции «Физические науки и химическая технология» среди учащихся шестых-восьмых классов первого места удостоен Никита Петухов (школа №13), в группе девятых-одиннадцатых классов лучшим признан проект Юлии Свистуновой (гимназия №19).

В секции «Математические науки» в категории шестой-восьмой класс лидером стал Илья Васильев (Центр робототехники и инженерии «Полигон»), в категории девятый-одиннадцатый класс первое место у Алексея Нелюбина и Алексея Алексеева (школа №4).

В секции «Техническое творчество (приборостроение, робототехника)» среди учащихся шестых-восьмых классов не было равных Владиславу Закирову (лицей №6).

Победителям и призерам конференции «Научный старт» будут вручены дипломы и памятные подарки с символикой АО «ГРЦ Макеева», всем участникам - грамоты и сборники с их научными статьями.

«Они знают все!» - данная фраза пока не относится к юным ученым. Напротив, это ребята так высказались об экспертах Государственного ракетного центра. Они, в свою очередь, готовы делиться знаниями с талантливыми школьниками и рады видеть их на предприятии уже в качестве молодых специалистов.

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20.05.2022 13:12

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая

20.05.2022 12:45

По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых

20.05.2022 12:40

Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО

20.05.2022 12:38

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

20.05.2022 12:07

Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона

20.05.2022 12:05

Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер

20.05.2022 11:48

Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»

20.05.2022 11:47

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая

20.05.2022 11:46

За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое

20.05.2022 11:45

Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы

20.05.2022 11:25

Прокуратура настаивает на уголовном деле: в челябинском аэропорту выявлены нарушения в работе общепита

20.05.2022 11:24

На смену Пионерии придёт «Большая перемена»

20.05.2022 11:17

Доля электронных продаж достигла более 66 % с начала 2022 года

20.05.2022 11:00

Простые, но эффективные упражнения для рук

20.05.2022 11:00

В Златоусте осуждены машинисты тепловозов, похищавшие дизельное топливо

20.05.2022 10:59

Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России

20.05.2022 10:57

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину

20.05.2022 10:29

Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»

20.05.2022 10:12

Текслер внес в ЗСО законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

20.05.2022 09:56

Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая

20.05.2022 09:47

В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с

19.05.2022 20:12

«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые

19.05.2022 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая

19.05.2022 17:36

В Карабаше открыли виртуальный концертный зал

19.05.2022 17:30

В пятницу в Челябинской области – местами дожди