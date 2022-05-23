«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса

Как беречь энергию в быту? Влияют ли наушники на органы слуха? Эти и другие актуальные проблемы стали предметом научных исследований участников конференции «Научный старт», которая проводится АО «ГРЦ Макеева» совместно с управлением образования администрации Миасса (Челябинская область) уже четвертый год подряд.

Как отмечают в пресс-службе Государственного ракетного центра имени Макеева, целью конференции является популяризация и пропаганда науки, научной деятельности школьников, формирования представлений о цели и значимости инженерного труда.

Мероприятие проходило в заочном формате, а защита - в режиме видеоконференцсвязи. «Научный старт» показал, что, кажется, интересы и возможности ребят безграничны: в своих проектах они создают образовательную платформу для школ, облегчают создание карты-справочника 2 ГИС, находят общее между физикой и живописью и даже решают проблему запотевания очков при ношении медицинской маски.

Члены экспертного совета - инженер Дарья Николаева, инженер второй категории Алексей Беломестнов, инженер-технолог Екатерина Тетельбаум - под председательством начальника отдела Максима Корнеева задавали авторам работ и проектов возникающие вопросы, чтобы определить обоснованность полученных результатов, владение современными методиками. При подведении итогов также учитывались точность и правильность ответов, актуальность, новизна решаемой задачи, практическая значимость, способы обработки данных, уровень выполнения макетного образца.

Участники конференции - 18 школьников шестых-одиннадцатых классов - порадовали своим интересом к науке, представив работы в трех предметных секциях. В итоге первые места распределились следующим образом: в секции «Физические науки и химическая технология» среди учащихся шестых-восьмых классов первого места удостоен Никита Петухов (школа №13), в группе девятых-одиннадцатых классов лучшим признан проект Юлии Свистуновой (гимназия №19).

В секции «Математические науки» в категории шестой-восьмой класс лидером стал Илья Васильев (Центр робототехники и инженерии «Полигон»), в категории девятый-одиннадцатый класс первое место у Алексея Нелюбина и Алексея Алексеева (школа №4).

В секции «Техническое творчество (приборостроение, робототехника)» среди учащихся шестых-восьмых классов не было равных Владиславу Закирову (лицей №6).

Победителям и призерам конференции «Научный старт» будут вручены дипломы и памятные подарки с символикой АО «ГРЦ Макеева», всем участникам - грамоты и сборники с их научными статьями.

«Они знают все!» - данная фраза пока не относится к юным ученым. Напротив, это ребята так высказались об экспертах Государственного ракетного центра. Они, в свою очередь, готовы делиться знаниями с талантливыми школьниками и рады видеть их на предприятии уже в качестве молодых специалистов.