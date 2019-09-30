Не все как Гехт: челябинцы не спешат ставить прививку от гриппа

В Челябинске полным ходом продолжается прививочная кампания по иммунизации против гриппа. В этом году на вооружении медиков российская трехвалентная вакцина «Совигрипп». Она содержит три наиболее распространенных вируса гриппа. Жители города не проявляют особой активности в вакцинации.

О подготовке к эпидемиологическому сезону заболеваемости гриппом ОРВИ рассказала сегодня, 30 сентября, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова. Она отметила, что в этом году будут циркулировать тот же вирус гриппа, что и в прошлом. Планируется, что вакцинацию пройдут порядка 500 тысяч челябинцев. Пока прививку поставили только 130 тысяч человек.

«Есть особая группа риска: это пациенты с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, те, кто имеют метаболический синдром, а также дети и беременные женщины. Очень хорошо вакцинируются медики и работники образования. Плохо – транспортники, сотрудники ЖКХ и студенты. Следует обратить на это особое внимание. Задача – максимально охватить население вакцинацией от гриппа», - сказала Наталья Горлова.

«Необходимо главам районов дать распоряжения руководителям предприятий, чтобы они вакцинировали своих работников. В учреждениях социального блока необходимо повесить объявление с просьбой ставить прививки», - добавила врио начальника главы города Наталья Котова.

Статистика показывает, что заболеваемость привитых людей в 135 раз ниже, чем у тех, кто не стал ставить прививку. В этом году на вооружении медиков российская трехвалентная вакцина «Совигрипп», она содержит три наиболее распространенных вируса гриппа. В Челябинске в эту субботу профилактические акции по вакцинации пройдут в двух крупных ТРК. Челябинцев ждут в

«Торговом центре» (улица Каслинская, 64) и в торговом комплексе «Фиеста» (улица Молодогвардейцев, 7).

Ранее первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт поставила первую в своей жизни прививку от гриппа. При этом чиновница отметила, что вакцинация является гарантией того, что опасного заболевания удастся избежать. Кстати, ее предшественник на этом посту Евгений Редин (прежний первый вице-губернатор также курировал социальную политику) также ежегодно ставил прививки от гриппа, подавая личный пример другим жителям региона. И сам вакцинировался, и дочь приводил.