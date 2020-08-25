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«Немецкому кварталу» Челябинска вернули статус объекта культурного наследия

Общество
Сегодня, 14:31
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Автор: 
Евгения Александрова

Приказ о лишении «немецкого квартала» в Челябинске статуса объекта

культурного наследия региона признан утратившим силу. Краеведы торжествуют.

О приказе государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области за подписью исполняющей обязанности председателя Натальи Рыбаковой сегодня, 25-го августа, рассказал известный южноуральский краевед Юрий Латышев. О радостном событии он написал на странице инициативной группы «АрхиСтраж» в ВКонтакте.

«Завершился первый этап нашей борьбы за справедливость. Халтурная экспертиза Васильевой признана незаконной, госкомитет отменил приказ об исключении немецких домов на улице Социалистической из перечня выявленных объектов культурного наследия. Это результат совместных усилий участников группы «АрхиСтраж», бескорыстной помощи адвоката Алексея Чвало и юриста Егора Шмидта», - отметил Юрий Латышев.

Также краевед выразил благодарность за поддержку «центральному совету Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, челябинским экспертам Дьячкову, Конышевой, Маевской и Самигулову, сотрудникам ОГАЧО и многим другим».

«Ждем полноценную и справедливую экспертизу», - сказал Юрий Латышев.

Новый приказ госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области - о признании утратившим силу его же более раннего приказа (от пятого марта прошлого года) - стал следствием решения Центрального районного суда Челябинска от третьего марта 2020-го года, вставшего на сторону защитников старины.

Теперь «ансамбль жилых домов» по улице Социалистической в Металлургическом района (№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) остается в перечне выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность.

Напомним, решение об исключении вышеназванных домов из данного перечня было принято на основании заключения эксперта из Пензы Светланы Васильевой. Краеведы, не согласные с ее выводами, пожаловались в минкульт России на некомпетентность Васильевой в проведении государственной историко-культурной экспертизы.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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