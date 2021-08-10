Новое назначение в миндотрансе Челябинской области

Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен 37-летний Андрей Майсак. Соответствующее постановление подписал губернатора Алексей Текслер 10 августа 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

До настоящего момента Андрей Майсак работал заместителем начальника управления дорожного хозяйства миндортранса.

Напомним, в январе 2021 года Алексей Текслер утвердил новую структуру миндортранса. В документе у министра был предусмотрен один первый заместитель и один зам.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта области возглавляет 38-летний Алексей Нечаев (1983 года рождения). Первый заместитель министра - 57-летний Станислав Харченко (1964 года рождения). С 19 января 2021 года в должности замминистра трудится 33-летний Александр Егоров (1987 года рождения).

Справка.

Андрей Владимирович Майсак родился в 1984 году. В 2006 году окончил Челябинский государственный университет по специальности экономист.

С мая 2017 года работает в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Начинал с должности ведущего специалиста-эксперта, затем возглавлял службу транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства, потом отдел планирования дорожной деятельности. С января 2020 года по настоящее время является заместителем начальника управления дорожного хозяйства.