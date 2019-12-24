Новогодняя магия от специалиста по женскому и семейному счастью
Общество
Сегодня, 17:04

Предновогоднее время связано со множеством ритуалов и традиций. Украшение елки, мешки с подарками, бой курантов, загадывание желаний…

Мы любим эту чудесную смесь запахов хвои и мандаринов, она возвращает нас в то время, когда деревья были большими, родители - молодыми, здоровыми, полными сил, а мы мечтали о волшебстве и верили, что есть Дед Мороз, и все желания непременно сбываются…

Да, сейчас мы повзрослели, стали серьезными и скучными людьми. Но каждый Новый год что-то просыпается внутри - давно забытое, какой-то огонек, напоминающий о детстве.

И мы прощаемся с уходящим годом, ждем, что наступающий будет в чем-то ярче, лучше уходящего.

«Хочу предложить читателям несколько вопросов, ответы на которые помогут подвести черту, попрощаться с тем, что уже отжило свое, и поставить новые цели на будущее, чтобы новогодняя магия реализовалась в реальных событиях вашей жизни», - говорит психолог, психотерапевт, специалист по женскому и семейному счастью Ольга Окраинская.

Она предлагает южноуральцам ответить на следующие вопросы про уходящий год:

- Что самого важного произошло в 2019 году для вас? Почему именно это оказалось самым важным?

- Если бы могли одним словом охарактеризовать уходящий год, какое бы это было слово? Почему?

- Чем вы больше всего гордитесь, какими своими достижениями в уходящем году?

- Что вы хотите взять с собой из уходящего года в новый? Почему именно это?

- Чем вы хотели заняться весь уходящий год, но как-то не дошли руки? Чем вы занимались по факту?

- Какую ситуацию, каких людей хочется оставить в старом году?

Также Ольга Окраинская приготовила вопросы и про Новый год и новые желания. Вот они:

- Что бы вы хотели попробовать нового в новом году, чего никогда не делали, не пробовали?

- В каких местах побывать?

- При мысли о каких целях у вас расцветает улыбка на лице, появляется энергия внутри и желание двигаться вперед?

- Если бы можно было выбрать только три желания и вы бы знали, что они точно исполнятся, какие бы вы выбрали?

«Попробуйте ответить на эти вопросы не в уме, читая статью, а письменно, на листочке бумаги. Отложите потом этот листочек, вернитесь к нему через год. Возможно, результат вас приятно удивит…», - отмечает психолог.

 

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