Новогодняя магия от специалиста по женскому и семейному счастью

Предновогоднее время связано со множеством ритуалов и традиций. Украшение елки, мешки с подарками, бой курантов, загадывание желаний…
Мы любим эту чудесную смесь запахов хвои и мандаринов, она возвращает нас в то время, когда деревья были большими, родители - молодыми, здоровыми, полными сил, а мы мечтали о волшебстве и верили, что есть Дед Мороз, и все желания непременно сбываются…
Да, сейчас мы повзрослели, стали серьезными и скучными людьми. Но каждый Новый год что-то просыпается внутри - давно забытое, какой-то огонек, напоминающий о детстве.
И мы прощаемся с уходящим годом, ждем, что наступающий будет в чем-то ярче, лучше уходящего.
«Хочу предложить читателям несколько вопросов, ответы на которые помогут подвести черту, попрощаться с тем, что уже отжило свое, и поставить новые цели на будущее, чтобы новогодняя магия реализовалась в реальных событиях вашей жизни», - говорит психолог, психотерапевт, специалист по женскому и семейному счастью Ольга Окраинская.
Она предлагает южноуральцам ответить на следующие вопросы про уходящий год:
- Что самого важного произошло в 2019 году для вас? Почему именно это оказалось самым важным?
- Если бы могли одним словом охарактеризовать уходящий год, какое бы это было слово? Почему?
- Чем вы больше всего гордитесь, какими своими достижениями в уходящем году?
- Что вы хотите взять с собой из уходящего года в новый? Почему именно это?
- Чем вы хотели заняться весь уходящий год, но как-то не дошли руки? Чем вы занимались по факту?
- Какую ситуацию, каких людей хочется оставить в старом году?
Также Ольга Окраинская приготовила вопросы и про Новый год и новые желания. Вот они:
- Что бы вы хотели попробовать нового в новом году, чего никогда не делали, не пробовали?
- В каких местах побывать?
- При мысли о каких целях у вас расцветает улыбка на лице, появляется энергия внутри и желание двигаться вперед?
- Если бы можно было выбрать только три желания и вы бы знали, что они точно исполнятся, какие бы вы выбрали?
«Попробуйте ответить на эти вопросы не в уме, читая статью, а письменно, на листочке бумаги. Отложите потом этот листочек, вернитесь к нему через год. Возможно, результат вас приятно удивит…», - отмечает психолог.