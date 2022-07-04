Новостройки Москвы разного класса по ценам от застройщика

Покупка недвижимости – серьезная сделка, в которой фигурирует крупная сумма. Чтобы покупка оправдала ожидания, нужно изучить несколько вариантов, сравнить цены, условия проживания. В этом вам поможет публичная витрина https://stroiki.ru/. Это площадка с готовой базой недвижимости в Москве и Подмосковье, в которой представлены новостройки разных классов. На одном сайте собрано более 80 000 новых квартир в современных жилых комплексах.

Главное преимущество выбора недвижимости через публичную витрину «СтройкиРу» - возможность купить квартиры в Москве по ценам от застройщика. Не нужно переплачивать посредникам. Вы можете выбрать жилье без ремонта, с готовой отделкой «под ключ», рядом с метро или лесом. На сайте представлена интерактивная карта, на которой указано, где расположены новостройки в Москве и области. Вы можете выбрать подходящий вариант как по расположению, так и по названию строительной компании. Так как информация собрана в одной базе, не составит труда сравнить цены, выбрать оптимальный вариант с учетом личных запросов и бюджета.

Многие новостройки Москвы находятся на этапе строительства, поэтому приобрести недвижимость можно по выгодным ценам. Стоимость квадратного метра такого жилья ниже, чем аналогичных квартир в готовых домах. Многие застройщики Москвы сотрудничают с банками, поэтому предлагают оформление ипотечного кредита. Менеджеры рассчитают сумму ежемесячного платежа с учетом размера займа и периода предоставления. Оформление ипотеки на покупку квартиры в Москве через застройщика займет меньше времени. Можно также рассчитывать на более низкий процент, возможность получения займа без первоначального платежа.

С помощью публичной витрины вы сможете быстро найти недвижимость для покупки как в Москве, так и в Подмосковье от проверенных и надежных застройщиков.