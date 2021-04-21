21.04.2021
В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
21.04.2021
ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
21.04.2021
Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
21.04.2021
В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
21.04.2021
Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
21.04.2021
В Челябинске мужчина устроил стрельбу во дворе дома
Новый епископ Челябинский и Миасский Алексий возведен в сан митрополита
16.04.2021
В Челябинской митрополии назначен новый глава
12.04.2021
За непристойное поведение Епископа Игнатия РПЦ сослала в монастырь Челябинска
12.04.2021
В понедельник началась пятая неделя Великого поста
07.04.2021
В среду – половина Великого поста
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021