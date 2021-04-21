Новый епископ Челябинский и Миасский Алексий возведен в сан митрополита

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел в сан митрополита нового епископа Челябинского и Миасского Алексия. Церемония состоялась в домовом храме Всех святых, в Церкви Русской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, возведение в сан митрополита состоялось в связи с решением Священного Синода от 15 апреля 2021 года о назначении епископа Алексия главой Челябинской митрополии.

Предстоятель Русской Православной Церкви огласил текст указа и возложил белый клобук на епископа Алексия.

«Поздравляю тебя, владыко! Очень рад, что жребий выпал на тебя, – сказал предстоятель Русской Православной Церкви, напутствуя иерарха. – Ты достойно проходил ту часть пути, которая связана со служением Церкви, в том числе в архиерейском сане. Направляю тебя на очень ответственное служение, на Южный Урал. Это центр нашей промышленности, это города, где концентрируется наша техническая интеллигенция, где очень большой процент рабочего класса. Это те места, где Слово Божие, слово Церкви должно быть убедительно для таких людей. Иногда наш язык не всегда убедителен для людей, имеющих образование светское, как бы далеких от церковной жизни. Нужно находить правильные слова, для того чтобы прирастало дело Божие и чтобы спасаемые входили в Церковь. Желаю тебе сил, крепости, разумения, мудрости и всего того, что необходимо на этом ответственном высоком месте служения».

Митрополит Алексий сыновне поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за доверие, испросив отеческих молитв и Первосвятительского благословения на несение нового послушания, сообщили в информационно-издательском отделе Челябинской епархии,