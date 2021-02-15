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Новый мусорный полигон ТКО и сортировочный комплекс в Магнитогорске запустят к концу года

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Новый мусорный полигон ТКО и сортировочный комплекс в Магнитогорске запустят к концу года

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова посетила с рабочим визитом строящиеся в Магнитогорске современный сортировочный комплекс и полигон ТКО.

Она констатировала, что создание полигона ведется с соблюдением требований законодательства к объектам размещения отходов. Строящийся полигон ТКО будет иметь мощность 175 тысяч тонн в год. Объект рассчитан на эксплуатацию сроком до 25-ти лет.

Как отмечают в пресс-службе минэкологии Челябинской области, создание объектов позволит закрыть свалку в Магнитогорске, приступить к ее рекультивации и обеспечить безопасное обращение с отходами всего Магнитогорского кластера.

«По итогам посещения объекта необходимо отметить, что работы ведутся в соответствии с согласованным графиком, завершены основные строительные работы, продолжается монтаж оборудования. К маю ожидаем завершения строительства, далее будут оформлены необходимые разрешительные документы, в том числе лицензия, включение в федеральный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). К концу года мусоросортировочный комплекс и полигон уже будут полностью готовы к запуску», - отметила Яна Куприкова.

Сортировочный комплекс мощностью до 200 тысяч тонн ТКО в год будет рассчитан на обработку всех отходов Магнитогорского кластера, минимальная доля выборки вторсырья составит 20 процентов от входящего потока твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по рекультивации магнитогорской свалки предусмотрены комплексным планом по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Магнитогорска с эффектом снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 16,77 тысячи тонн (6,643 процента).