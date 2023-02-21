О кастдеве, методах исследования целевой аудитории, росте продаж рассказали предпринимателям Челябинской области

16 февраля 2023 года комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по информации и рекламе провел семинар на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж» ,спикером выступила Наталья Битнер- основатель рекламного агентства GRUSHA, новый член палаты, модератором- Евгения Машенцева – председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО «РИАНА «Урал-Пресс-Информ». На семинаре разбирали как увеличить продажи за счёт знания истинных потребностей целевой аудитории, что такое Custdev, этапы его проведения, какие задачи бизнеса решает Custdev; лайфхаки по проведению исследования целевой аудитории, какие могут быть ошибки, которые не дают нужного результата, как Custdev применять на практике.

Наталья Битнер, основатель рекламного агентства GRUSHA:

«Спасибо Южно-Уральской торгово-промышленной палате за предоставленную возможность выступить с такой нужной и востребованной темой . Кратко, кастдев – это исследование целевой аудитории с помощью проведения глубинных интервью и подтверждение выводов количественным анкетированием. Он позволяет увеличить продажи за счёт знания истинных потребностей целевой аудитории, выявить слабые места в продукте, сервисе и продвижении. На встрече в онлайн и офлайн формате я рассказала об этапах проведения кастдева, в каких случаях он нужен и как его внедрять, дала рекомендации на основании опыта нашего агентства и опыта коллег по рынку. Вижу по обратной связи, что тема откликается среди слушателей. Надеюсь, что эти знания позволят качественно изучить своих клиентов и, благодаря полученным данным, увеличить продажи на предприятии».

«Кастдев - крутой инструмент. Практиковала, когда была маркетологом-фрилансером. Столько всего вскрывается, когда общаешься с клиентами. Все отзывчивые и дружелюбные, готовы с радостью потратить час другой на общение. Делала на В2В-рынке. И про свой бизнес рассказали, про рынок, про способы продвижения продукции нашими конкурентами, сами давали рекомендации как лучше продавать наш продукт, делали акцент на сервисе, что поменять. Рекомендую! Полностью согласна с тем, что после каждого интервью вопросы меняются, обновляются или убираются ненужные. Спасибо за мастер-класс! Подтвердили важность данного инструмента. Не страшно и не сложно, после каждого интервью всё проще и проще. Для себя отметила, что во время телефонного интервью нужно не забывать улыбаться, собеседник чувствует настрой, и будет раскрываться быстрее и проще, если строить диалог на позитивном тоне»-прокомментитровала участник семинара Ирина Ракитина,заместитель генерального директора по развитию ООО «Транслизинг».

Модератор семинара Евгения Машенцева – председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО «РИАНА «Урал-Пресс-Информ»: