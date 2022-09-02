02.09.2022
Варненские полицейские передали в суд уголовное дело о незаконной вырубке берез
02.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
02.09.2022
Об особенностях челябинского импортозамещения узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
02.09.2022
Челябинский зоопарк встал на защиту своего пожилого любимца от критики его внешности
02.09.2022
Народный фронт проверил школы Челябинска и Копейска на предмет исправления замечаний
02.09.2022
Два челябинских перекрестка второго сентября для электротранспорта не закроют
Об особенностях челябинского импортозамещения узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022