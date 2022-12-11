11.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)
11.12.2022
Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов
11.12.2022
В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами
11.12.2022
С 11 декабря введен новый график движения электричек
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
11.12.2022
Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции
Обязанности замминистра строительства Челябинской области возложены на Елену Кузнецову
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
10.11.2022
Замминистра строительства Челябинской области уходит в отставку
10.10.2022
Все котельные Челябинской области запущены, но тепло пока пришло не во все дома
26.08.2022
В структуре правительства Челябинской области создано новое управление
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022