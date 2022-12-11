Обязанности замминистра строительства Челябинской области возложены на Елену Кузнецову

Обязанности заместителя министра – начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области временно возложены на главного бухгалтера ведомства Елену Кузнецову.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения заместителя министра – начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Кузнецову Елену Николаевну, начальника отдела - главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области», - говорится в документе.

На время исполнения обязанностей замминистра Елена Николаевна, с ее согласия, не будет освобождена и от исполнения основных должностных обязанностей по замещаемой должности.

Постановление вступает в силу с момента его подписания, восьмого декабря 2022 года.

Напомним, занимавший пост замминистра - начальника финансово-экономического управления Антон Астахов добровольно ушел в отставку. Он уволился с госслужбы с 18 ноября 2022 года, проработав в этой должности чуть более пяти лет (с июля 2017 года, а с января 2015 года по июль 2017 года был замминистра).

Напомним, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области возглавляет Юлий Элбакидзе. Его первый заместитель Иван Белавкин (находится под следствием, с июня 2021 года - в СИЗО). Пока обязанности первого зама исполняет начальник отдела инженерной инфраструктуры Людмила Алпатова (на период отсутствия Белавкина). Должность замминистра занимает Ильгам Мусин (с июня 2022 года). Освободившаяся после ухода Астахова должность заместителя-начальника отдела пока вакантна.