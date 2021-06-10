Исполнять обязанности первого замминистра строительства Челябинской области будет Людмила Алпатова

Обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области на период отсутствия занимавшего этот пост Ивана Белавкина, заключенного под стражу, будет исполнять Людмила Алпатова.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер девятого июня 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«На период отсутствия первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Белавкина Ивана Викторовича возложить исполнение его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну, начальника управления инженерной инфраструктуры…», - говорится в документе. Алпатова, с ее согласия, не будет освобождена от основных должностных обязанностей. За выполняемую работу чиновнице будет установлена зарплата первого замминистра.

Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, министерством строительства и инфраструктуры области руководит Юлий Элкабидзе с конца 2020 года (после отставки прежнего руководителя), сначала в статусе и.о., с первого апреля – министр. Согласно штатному расписанию, у руководителя один первый зам и три заместителя.

Первый зам Иван Белавкин был задержан третьего июня 2021 года и на следующий день ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до третьего августа.

Еще один замминистра - Татьяна Антонова - уже более года находится под следствием. Она была назначена на этот пост в октябре 2019 года, а задержана в апреле 2020 года. Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Пока она сохраняет должность замминистра.

В конце апреля 2021 года Алексей Текслер освободил от занимаемой должности заместителя министра – начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Евгения Курилова по инициативе госслужащего (был назначен в октябре 2019 года). Эта ставка до настоящего времени остается свободной.

В должности замминистра строительства уже более шести лет (с января 2015 года) работает 39-летний Антон Астахов, в июле 2015 года он параллельно возглавил еще и финансово-экономическое управление министерства.