10.11.2022
Экс-директора «Уралсервис» отправлены в колонию за хищение 50 миллионов рублей
10.11.2022
В Челябинске начинают свою работу «Передвижники»
10.11.2022
Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО
10.11.2022
На благотворительном вечере Добрые сердца 2022 выступили известные люди региона и было собрано больше средств, чем на прошлых вечерах
10.11.2022
Участники СВО из Магнитогорска передали слова благодарности
10.11.2022
Коркинские власти призывают горожан голосовать за новые остановки
Замминистра строительства Челябинской области уходит в отставку
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022