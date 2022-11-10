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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 10 ноября, информационному агентству Челябинской области «Урал-пресс-информ» исполняется
10.11.2022

Сегодня агентство "Урал-Пресс-Информ" отмечает день рождения

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10.11.2022

В Челябинске начинают свою работу «Передвижники»
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10.11.2022

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Антон Астахов
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
Общество
10.11.2022 16:28

Замминистра строительства Челябинской области уходит в отставку

Заместитель министра – начальник управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Антон Астахов добровольно покидает занимаемый пост.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 10 ноября 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Астахова Антона Михайловича от замещаемой должности заместителя министра – начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 18 ноября…», - говорится в документе.

Антон Астахов покидает занимаемую на госслужбе должность по собственной инициативе. Последний день его работы на этом посту – 18 ноября 2022 года.

Антон Астахов работал заместителем министра строительства и инфраструктуры с января 2015 года, а с пятого июля 2017 года занял пост замминистра – начальника финансово-экономического управления.

В пресс-службе минстроя не комментируют отставку заместителя министра и кто займет освободившийся пост.

Напомним, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области возглавляет Юлий Элбакидзе. Его первый заместитель Иван Белавкин (с июня 2021 года - в СИЗО), заместители - Антон Астахов (с января 2015 года – зам, с пятого июля 2017 года - заместитель министра – начальник финансово-экономического управления), Кирилл Мозгалёв (с восьмого ноября 2021 года) и Ильгам Мусин (с июня 2022 года).

Сегодня агентство сообщало еще об одной отставке - девятого ноября 2022 года расторгнут трудовой договор с заместителем Главы города Челябинска по строительству Владимиром Шамне. Он переходит на работу в администрацию Калининского района города, где займет должность заместителя главы.

Автор: Любовь Юрина
Антон Астахов
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
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В Челябинской области за две предыдущие недели подорожали шесть из 14 социально значимых продукто
10.11.2022

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08.11.2022 13:14

Бастрыкин взял на контроль происшествие с челябинской девочкой из маршрутки

08.11.2022 13:05

В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка

08.11.2022 12:55

В Магнитогорске откроется отделение регионального Центра «Авангард»