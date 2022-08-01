Отделение ПФР по Челябинской области возобновило личные встречи с южноуральцами

Целых два года жители Южного Урала ждали встречи со специалистами отделения ПФР по Челябинской области. Из-за карантина общение проходило дистанционно. Благодаря сотрудничеству с обществом «Знание» обучение пенсионной грамотности проходило в режиме онлайн. Жители Челябинской области также, как и при личной встрече, могли задавать свои вопросы специалистам Пенсионного фонда и получать на них ответы. Только живое общение намного лучше.

Первая личная встреча сотрудников отделения ПФР по Челябинской области с гражданами состоялась в шахтёрском городе Копейск. Более полусотни копейчан разного возраста пришли пообщаться лично с профильными специалистами Пенсионного фонда. За два года карантина у граждан накопилось множество вопросов. Многих интересовала индексация пенсий работающих граждан, кто-то задавал вопросы про пенсии по случаю потери кормильца, о способах подтверждения стажа работы для назначения пенсии по старости. Очень много вопросов было по теме детских пособий от 8 до 17 лет.

В отделении ПФР по Челябинской области всегда уделялось большое внимание выездным информационным дням. Копейчан консультировали заместители Управляющего ОПФР по Челябинской области Светлана Киселева и Нина Истомина, начальник управления установления пенсий Татьяна Булгакова, начальник управления организации работы клиентских служб Юлия Чигвинцева, начальник отдела по работе с гражданами Елена Селецкая. Во время встречи все присутствующие смогли выбрать для себя информационные материалы по любой пенсионной тематике.

Мероприятие заинтересовало представителей городской администрации и Управления социальной защиты населения. В администрации Копейского городского округа отметили, что такие встречи для граждан – это целое событие. В шахтёрском городке проживает много пожилых людей, и личные встречи всем только на пользу.