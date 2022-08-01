01.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа
01.08.2022
«Ростелеком» в Челябинске покажет фильмы под открытым небом в парке Гагарина
01.08.2022
Отделение ПФР по Челябинской области возобновило личные встречи с южноуральцами
01.08.2022
Челябинский прокурор встретилась с бродягами, от которых отвернулись родственники
01.08.2022
Лучший начальник караула региона служит в Челябинске.
01.08.2022
В Челябинске состоится День картофельного поля
Отделение ПФР по Челябинской области возобновило личные встречи с южноуральцами
25.07.2022
Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина
30.05.2022
Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение
06.04.2022
С первого мая начнется прием заявлений на пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет
17.03.2022
ПФР: Информация о выплатах по 10 тысяч на каждого ребенка в марте – фейк
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022