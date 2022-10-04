ПАО «ММК» заявило об увеличении объема социальных инвестиций

Группа Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) сохраняет высокий уровень социальной ответственности и продолжает полностью выполнять добровольно взятые на себя социальные обязательства.

В первом полугодии текущего года на благотворительные цели и социальные программы компания направила 1 643 миллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27,7 процента.

Для руководства ПАО «ММК» забота о людях является важнейшим приоритетом, а корпоративные проекты в сфере социальной ответственности, направленные на поддержку работников и жителей Магнитогорска, становятся долгосрочными инвестициями в устойчивое развитие территории присутствия.

«Мы стремимся создать благоприятные условия для жизни и работы всех наших сотрудников и членов их семей. Для этого мы разработали и внедрили целый комплекс льгот и гарантий, реализуем масштабные социальные программы, направленные на повышение качества жизни магнитогорцев в целом», - отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В первом полугодии в рамках реализации социальной политики Группа ММК направила на благотворительность 604,8 миллиона рублей. Еще 156,9 миллиона рублей было выделено на поддержку пенсионеров и инвалидов в рамках комплексной благотворительной программы «Забота».

Традиционно одним из важнейших направлений социальных инвестиций компании стало обеспечение работников доступом к широкому спектру медицинских услуг и реализация комплексных медицинских программ: на эти цели за шесть месяцев 2022 года было направлено 295,8 миллиона рублей, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Помимо этого, в первом полугодии текущего года Группа ПАО «ММК» направила средства на компенсацию работникам стоимости путевок на санитарно-курортное лечение (211,1 миллиона рублей) и организации детского отдыха (19,7 миллиона); продвижение здорового образа жизни, расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой, содержание спортивных объектов (95,9 миллиона); стимулирование рождаемости, поддержку материнства и многодетных семей (62,9 миллиона); организацию культурно-массовых мероприятий и содержание домов культуры (55,7 миллиона); обеспечение работников комбината горячим питанием (52,8 миллиона); а также на жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (87,4 миллиона).

ММК традиционно вкладывает значительные средства в развитие Магнитогорска как основной территории своего присутствия, в том числе в объекты культуры, спорта и здравоохранения, активно участвует в озеленении и благоустройстве города.

Суммарные инвестиции Группы ММК в благотворительность и социальные программы в первом полугодии 2022 года составили 1643,2 миллиона рублей, из которых свыше 1080,2 миллиона – социальные вложения материнской компании.