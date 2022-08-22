Переселенцы из аварийного жилья в Верхнем Уфалее заселяются в уникальный дом

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) построен уникальный дом с современной противопожарной инфраструктурой для граждан, переселяемых из аварийного жилья. Уже началось заселение.

Пятиэтажный дом с пожаробезопасными зонами по ул. Суркова, 53А построила АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки». Такая система впервые применена в многоквартирном доме в Челябинской области.

В конце июля новостройка, в которой 49 квартир, была передана местной администрации. В середине августа первые восемь семей, которые раньше жили в общежитии, получили ключи и заселились в новые квартиры.

Как сообщает пресс-служба ЮУ КЖСИ, в жилом доме на этажах установлены противопожарные двери. На каждой площадке имеется пожаробезопасная зона - отдельное помещение, куда жители могут эвакуироваться при возникновении опасности. Здесь установлена противодымная вентиляция: вытяжная для дымоудаления и приточная для подпора свежего воздуха. Есть телефон для связи с экстренными службами. Двери в это помещение автоматически разблокируются при поступлении сигнала о пожаре.

Во всех квартирах установлены адресные датчики пожарной сигнализации, места общего пользования оборудованы звуковым оповещением о ЧС.

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Во всех квартирах дома выполнена чистовая внутренняя отделка, установлены сантехника и электроплиты.

«Мы жили в ужасных условиях, в доме текла крыша, промерзали стены, повсюду гнилые трубы и плесень. Ни о каком ремонте, даже косметическом, и речи не шло. Я прожила там с 1980 года, начинала жить с родителями, потом со своей семьей. У нас на этаже был общий душ, общая мойка. Зато теперь в новом доме у нас все свое, личное», - рассказала новосел Ольга Кувалдина.

До конца года АО «ЮУ КЖСИ» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» также введет в эксплуатацию жилой дом в Еманжелинске. В прошлом году построены два дома в Копейске и один в Еманжелинске.