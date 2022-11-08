Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ

В Челябинске за десять месяцев этого года из аварийного жилья общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров переселили 146 семей – 294 человека.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в период с января по октябрь опустели 26 аварийных многоквартирных домов и четыре непригодных жилых помещения.

Новое жилье получили 90 семей, вторичное – две семьи нанимателей муниципального жилищного фонда. Еще 54 семьи выбрали денежную компенсацию за свое имущество, полученную ими из бюджета Челябинска и средств застройщиков в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий.

В настоящее время готовится переселение челябинцев еще из 18-ти многоквартирных домов (из четырех аварийных МКД горожан переселят до конца этого года по областной адресной программе).

В администрации Челябинска напомнили, что на данный момент полностью окончено переселение восьми аварийных домов, с начала года снесено шесть расселенных жилых зданий, предстоит снос еще девяти расселенных МКД.

В рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий ООО СЗ «ИКАР» проводит мероприятия по сносу дома № 86-Б по улице Сталеваров, а ООО СЗ «ТрестЮг» до конца 2022 года планирует снести расселенный многоквартирный дом №2 по Копейскому шоссе.