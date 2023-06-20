ПО «Маяк»: быть на шаг впереди и творить по-курчатовски

Так совпало, что на 2023 год пришлись сразу две знаменательные даты – 120 лет со дня рождения «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова и 75-летие ПО «Маяк», где создавалась «начинка» для этой бомбы.

В государственной корпорации «Росатом» такое совпадение не оставили без внимания и решили объединить оба юбилея.

Всем ядерщикам, конечно, знакомо такое понятие, как период полураспада. У каждого радиоактивного изотопа, с которым они работают, этот период свой – от нескольких минут до миллионов лет. Однако в «Росатоме» категорически отказываются применять данный термин к собственной истории. К памяти о своих сотрудниках, о вехах развития предприятий атомной отрасли здесь относятся бережно, если не сказать трепетно, хранят её и лелеют.

Вот и к 120-летию Бороды (так уважительно коллеги называли Курчатова) в корпорации подготовили большую выставку с названием «Фото на память». В неё вошли редкие, часто домашние снимки, на которых мы видим совсем незнакомого нам академика: вот Игорь Васильевич дурачится на новогодних вечеринках, вот он играет со своей собакой Блэкки, вот он рубит дрова, а вот с друзьями занимается спортом…

Собственно, организаторы экспозиции, одной из которых является руководитель проекта «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева, перед собой как раз такую цель и ставили – показать не столько Курчатова-учёного, сколько Курчатова-человека. Весёлого, жизнелюбивого, задорного. Подтрунивавшего даже над преследовавшими его инсультами, которые он называл «микрокондрашками».

«Мы специально применили к выставке «уличный» формат – хотим, чтобы с ней ознакомилось как можно больше людей. Чтобы они увидели не столько крупного учёного и трижды Героя соцтруда, сколько живого человека, которому не чуждо чувство юмора и даже озорства. Выставка развёрнута во всех 28 городах нашей отрасли, включая Энергодар», – подчеркнула Оксана Конышева.

Кстати, на эти совсем не «академические» курчатовские качества обратил внимание и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв – он осматривал фотовыставку в Озёрске, куда в понедельник, 19 июня, прибыл на празднование «круглого» дня рождения «Маяка». На пару с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он неторопливо обошёл всю экспозицию, задерживаясь у наиболее интересных снимков. А ещё Алексей Евгеньевич отметил юный по меркам современной науки возраст тогдашних столпов только-только зарождавшейся советской атомной отрасли.

«Мы привыкли воспринимать наших «отцов-основателей» как неких старцев. А ведь в момент, когда Сталин их собрал у себя и обрисовал грандиозную задачу, им было всего-то слегка за сорок. Но эти люди сумели оставить после себя веху планетарного масштаба!» – поделился мыслями руководитель «Росатома».

Познакомившись с экспозицией, тёзки – Лихачёв и Текслер – в сопровождении гендиректора ПО «Маяк» Андрея Порошина проследовали в здание Озёрского городского театра «Наш дом». В том, что торжества проходили именно здесь, был «зашит» особый смысл. Для «Нашего дома» 2023 год тоже особенный – театр проводит свой 75-й сезон. Да, да, здесь нет никакой ошибки, комбинат и театр – ровесники. Первый советский атомный реактор А-1 («Аннушка») в 1948 году только начинал набирать обороты, а его персонал уже имел возможность рукоплескать театральным постановкам и наслаждаться музыкой в исполнении городского симфонического оркестра! Нетрудно догадаться, что инициатором всего этого тоже был неутомимый Курчатов. Он обожал любое творчество и радовался, когда кто-то из коллег привносил творческое начало в решение сугубо технических задач.

«Здесь, на «Маяке», 75 лет назад родилась целая отрасль, которая до сих пор позволяет нашей стране удерживать передовые позиции в мире. Этого тренда предприятие будет придерживаться и дальше. Мы опираемся на стратегию развития «Видение-2030», речь идёт о развитии гражданских направлений и строительстве новых заводов», – сказал Андрей Порошин, принимая из рук Алексея Лихачёва Почётную грамоту российского правительства. Зал взорвался аплодисментами, некоторые из приглашённых не смогли удержаться от ликующих возгласов «ура!».

В этот вечер многие маяковцы получили заслуженные награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За заслуги в освоении атомной энергии», почётное звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ», благодарность президента России, различные знаки отличия госкорпорации «Росатом».

Помимо этого, лучшие работники ПО «Маяк» были удостоены знаков отличия Уральского федерального округа, Челябинской области и Министерства обороны России. В общей сложности около шести десятков человек вышли на сцену и получили наградные удостоверения.

«Я рад быть в этом зале, поздравлять с юбилеем вас и ваши семьи. Озёрск – настоящий бриллиант в атомной короне России. Здесь всегда успешно решались самые сложные задачи, я уверен, что будет дан достойный ответ и на нынешние вызовы. Почему я так говорю? Да просто потому, что мы с вами привыкли быть мировыми лидерами и на шаг опережать ближайших конкурентов. Не сомневаюсь, что так будет и впредь», – обратился в заключение к полному залу генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв.