По поручению Котовой: движение на Цвиллинга и Первой Пятилетки будут регулировать сотрудники ГИБДД

Движение транспорта на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки в Челябинске, где в настоящее время продолжается ремонт трамвайных путей, будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов на состоявшемся сегодня, шестого декабря, аппаратном совещании в мэрии заверил главу города Наталью Котову, что ее поручение будет исполнено.

«Мы проработаем данный вопрос с комитетом дорожного хозяйства. Проанализируем движение транспорта в утреннее, дневное и вечернее время и организуем работу ГИБДД», - отметил Сергей Миронов.

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил, что для обеспечения транспортной доступности Тракторозаводского района на период закрытия движения трамваев по улице Первой Пятилетки и ограничения движения автомобилей были усилены автобусные маршруты: второй, четвертый, 34-й.

«На каждый из этих маршрутов добавлено от одного до трех автобусов большого класса, чтобы минимизировать неудобства, вызванные проводимыми работами», - сказал Куляшов.

Чиновник напомнил, что подрядчик министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области приступил к замене трамвайных путей на Первой Пятилетки 30-го ноября. В связи с этим было ограничено движение автотранспорта на участке данной улицы от Монтажного колледжа до трамвайного депо - с десяти вечера 30-го ноября до полуночи 24-го декабря.

Движение трамваев полностью прекращено с девяти утра первого декабря до полуночи 24-го декабря на участке от автодороги Меридиан до улицы Горького. На время проведения ремонтных работ электротранспорт будет следовать по измененным маршрутам.

«Движение транспорта ограничено по крайним левым полосам улицы Первой Пятилетки. При этом на ее пересечении с улицей Артиллерийской транспорт ходит в обычном режиме», - сообщил Максим Куляшов.

Наталья Котова попросила своего заместителя организовать по этим двум «горячим точкам» (улицам Цвиллинга и Первой Пятилетки) взаимодействие с региональным миндортрансом и ГИБДД, в том числе по вопросам установки необходимых дорожных знаков и работе регулировщиков.

Начальнику управления информационной политики администрации Челябинска Владимиру Сафонову мэр поручила организовать информацию о текущей ситуации на вышеназванных улицах в СМИ, в том числе на радио.

Также Наталья Котова предложила разместить большие баннеры с информацией о перекрытии движения в начале улиц, что, по ее мнению, поможет в организации дорожного движения в часы пик, в выходные дни, когда случается особенно большой наплыв автомобилистов.

«Понятно, что ситуация непростая. На ремонт закрыт Ленинградский мост. Контракты по ремонту трамвайных путей также нужно выполнять. Временные неудобства, которые мы создали жителям, надо преодолевать вместе. В организации дорожного движения должны быть задействованы все структуры», - подчеркнула Наталья Котова.