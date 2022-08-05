В связи с проведением работ на трамвайных путях по улице Цвиллинга, закрывается движение трамваев, начиная с сегодняшнего дня, пятого августа, и до окончания работ.

Об этом сообщает администрация Челябинска. Вот график закрытия движения трамваев:

- с понедельника по пятницу каждую ночь с 00.00 до 05.00;

- с пятницы на субботу с 0.00 до 06.00;

- с субботы на воскресенье с 21.00 до 06.00;

- с воскресенья на понедельник с 21.00 до 05.00.

Движение трамвайных маршрутов, рейсы которых попадает на указанное время, будет организовано следующим образом:

- №3 ЧМК – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС (в оба направления);

- №5 ЧЭМК – ул. Горького – ул. Труда – ул. Карла Маркса – ул. Горького – ЧЭМК;

- №7 ЧГРЭС – ул. Карла Маркса – ул. Труда – ЧГРЭС;

- №16 ул. Чичерина – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС (в оба направления).

В министерстве дорожного хозяйства Челябинской области пообещали подробную информацию о проведении работ на трамвайных путях предоставить позже.